Israel aumentará presión sobre Gaza

JERSUALÉN / EFE

Pocas horas después de anunciar la interrupción parcial del bloqueo a Gaza, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, advirtió ayer, lunes, que aumentará la presión sobre la franja hasta que las milicias palestinas dejen de lanzar cohetes artesanales contra su territorio.



“Debemos ejercer mayor presión sobre Gaza, lo que es importante para los residentes del (desierto del) Neguev occidental y Sderot”, blanco frecuente de los proyectiles Al-Kassam y de mortero, dijo Barak en la octava Conferencia Internacional sobre Seguridad de Herzliya (oeste de Israel), según aparece citado en medios locales.



“Me importa más nuestra tranquilidad que la suya”, apostilló el ministro, poco después de autorizar la entrada para hoy martes con carácter excepcional de asistencia médica y combustible para la principal planta eléctrica de Gaza.



Esta central había dejado de funcionar el domingo por una falta de combustible causada por la decisión israelí de cerrar desde el pasado martes todos los pasos fronterizos con Gaza, incluidos los humanitarios, lo que dejó a oscuras a más de la mitad de la población de la franja y generó críticas internacionales.



En esta línea de dureza, Barak subrayó que “muchos terroristas están vivos y respirando únicamente porque tratamos de no dañar a civiles”.



Desde el pasado martes, cuarenta palestinos --once de ellos civiles-- han perdido la vida en “asesinatos selectivos” y en enfrentamientos con el Ejército israelí.



Por la mañana, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, se había expresado en la misma línea en el Parlamento y tras reunirse con el jefe de la diplomacia holandesa, Maxime Verhagen.



“De ninguna forma dejará Israel que la vida en Gaza sea cómoda y agradable”, dijo Olmert, aunque matizó que no permitirá que la franja caiga en una crisis humana.



“Estamos tratando de golpear sólo a aquellos involucrados en el terrorismo, pero también señalando a la población en Gaza, que no puede ser liberada de su responsabilidad en la situación”, explicó el primer ministro, según aparece citado por medios locales.



Por su parte, el ex primer ministro israelí y líder derechista, Benjamín Netanyahu, pidió hoy al jefe de Gobierno que pase del “desgaste” a la “disuasión masiva”: la invasión de Gaza.



Por el contrario, el dirigente pacifista Yossi Beilin calificó el bloqueo de “acto inhumano, no judío e ineficaz que enardecerá políticamente a Hamás, que estaba perdiendo apoyo en las calles de Gaza”.