Uribe no responde por “respeto al pueblo hermano de Venezuela”

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirmó ayer lunes en París que no responde a los insultos de su colega venezolano, Hugo Chávez, “por respeto al pueblo hermano de Venezuela”.



“Como el pueblo colombiano, yo lucho contra 50 años de terrorismo porque quiero que las nuevas generaciones de colombianos sean felices en nuestro país”, aseguró Uribe en el canal de televisión francés LCI.



Chávez ha llamado “cobarde, mentiroso, cizañero y maniobrero” a Uribe, al que acusa de no trabajar por la liberación de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



El presidente colombiano, de visita en París en la primera etapa de una gira europea, reiteró que las únicas vías de mediación con la guerrilla son la Iglesia Católica colombiana y los emisarios de España, Francia y Suiza.



Sin embargo, no descartó una liberación unilateral por parte de la guerrilla que pase por Venezuela.



Uribe rechazó la imagen que de las FARC quiere dar Chávez, y calificó al grupo de “guerrilla que se financia con el narcotráfico y que emplea medios terroristas”.



“Colombia es hoy una democracia, no una dictadura como las que ha tenido América Latina, y sufre a una guerrilla que se financia con el narcotráfico, no una guerrilla ideológica como en el pasado”, señaló.



Aseguró que las FARC “no controlan el territorio, no administran justicia, no respetan el derecho humanitario” y les acusó de utilizar “métodos terroristas: reclutan niños, ponen bombas, secuestran, torturan... todo perfectamente contrario con las reglas de las Naciones Unidas”.



Uribe comparó la situación de los secuestrados por las FARC con la que sufrían los internados en los campos de concentración nazi.



El presidente afirmó que su Gobierno ha hecho “inmensos esfuerzos” para lograr el acuerdo humanitario de intercambio de rehenes de las FARC por guerrilleros presos, y culpó a los rebeldes de su fracaso porque respondieron “con asesinatos y más secuestros”.



Reclamó “presión internacional” sobre la guerrilla, “único responsable de los secuestros y de lo que les pueda suceder”.



También pidió que se presione a las FARC para que acepten una misión médica internacional que pueda verificar el estado de salud de los rehenes.