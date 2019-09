Cae gran capo del cártel de Sinaloa

MEXICO / CABLES COMBINADOS



Alfredo Beltrán Leyva, señalado como uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa (noroeste) que lidera el prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido por el Ejército mexicano, informó ayer lunes la Procuraduría General de México (PGR) .



“Alfredo Beltrán Leyva, presunto miembro del cártel de Sinaloa, fue detenido y lo trasladaron ya a la Ciudad de México”, dijo una vocera de la PGR, precisando que la detención fue el domingo en el Estado de Sinaloa (noroeste).





Encargado del trasiego

Beltrán Leyva es considerado el responsable de dirigir en el cártel de Sinaloa el trasiego de droga, lavado de dinero, soborno a autoridades y el control de un grupo de sicarios, conocido como “Los Pelones” en el Estado de Guerrero (sur).



El detenido, indicó un comunicado conjunto de la PGR y de la Secretaría de la Defensa, es “uno de los principales capos de la estructura (del cartel) de Guzmán, junto con sus hermanos Héctor, Marcos Arturo y Carlos Beltrán Leyva”. Según las autoridades mexicanas, Beltrán Leyva operaba en los estados mexicanos de Sinaloa, Sonora, Durango (noroeste), Chihuahua (norte), Jalisco y Nayarit (oeste), además de dirigir a los sicarios de la organización criminal en Guerrero.



Resultados de Calderón

Al momento de su detención, al narcotraficante --que estaba acompañado de otras tres personas-- le fueron incautados un fusil AK-47, 900 mil dólares, una camioneta y relojes de lujo.



Poco después del inicio de su mandato, el 1 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón puso en marcha un amplio operativo con más de 20 mil policías y militares en varios estados del país donde el opera el narcotráfico, que hasta ahora no había arrojado resultados importantes en la detención de cabecillas de los cárteles.





Golpe debilita al cártel pero no asesta golpe definitivo

La captura de este presunto dirigente del cártel no supondrá por sí misma un gran cambio en la organización criminal si no viene acompañada de otras acciones en contra de las agrupaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas, dijeron a Efe diversos analistas.



Para Jorge Chabat, analista de seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), “si los arrestos no van acompañados de un desmantelamiento de los mandos medios en los cárteles, no habrá cambios en la estructura” de estas organizaciones. Beltrán Leyva pertenece a una familia de “narcos”, integrada por sus hermanos Héctor, Arturo y Carlos, y las autoridades lo consideran responsable de “las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos” para el cártel en al menos seis estados mexicanos.



Para el periodista Ricardo Ravelo, especialista en narcotráfico, el arresto es una acción “importante” contra el cártel de Sinaloa, porque éste fue “el menos golpeado” durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), y también durante el actual mandato de Felipe Calderón. Pese a la envergadura de la detención, Ravelo descartó que vaya a significar un desmembramiento de la organización criminal, y consideró que “es una pieza que deja de funcionar y que será reemplazada”.



Según Ravelo, los hermanos Beltrán fueron quienes sostuvieron económicamente a “El Chapo” cuando éste estaba en prisión, y probablemente “quienes le dieron abrigo” tras su fuga de la cárcel de Puente Grande, en el estado de Jalisco.





Fueron golpeados en Nicaragua

En los últimos meses ha habido espectaculares acciones contra los miembros de este cártel fuera de México.



En abril pasado, más de una veintena de miembros del cártel fueron arrestados en Nicaragua, y tres meses más tarde condenados a penas de entre once y veintidós años de cárcel por financiación al tráfico de drogas, tenencia de armas y asociación criminal.