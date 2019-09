Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

21 Enero 2008 |

8:13 p.m. |

Mueren quince personas en otro ataque suicida contra funeral

BAGDAD / EFE

Al menos quince personas murieron hoy y más de ocho resultaron heridas en un ataque suicida contra un funeral en la provincia de Salahedin, al norte de Bagdad, informaron fuentes policiales. El suicida hizo estallar la carga explosiva que llevaba adosada al cuerpo en medio de decenas de personas que asistían a un velorio en el pueblo de Al Hochach, al norte de Tikriti, capital de Salahedin.



Uribe recibe apoyo de Sarkozy

PARÍS / EFE

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibió el apoyo de su colega francés, Nicolas Sarkozy, para la mediación de la Iglesia con vistas a un acuerdo humanitario que permita la liberación de los rehenes de las FARC, y prometió “todas las garantías” a los emisarios europeos. Sarkozy exhortó a Uribe a que facilite nuevas liberaciones de rehenes, como lo hizo para la reciente liberación de dos secuestradas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la que intervino Venezuela.



Rojas llama a las FARC a liberar secuestrados

MADRID / EFE

La ex candidata a la vicepresidencia de Colombia, Clara Rojas, liberada recientemente tras casi seis años retenida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó en España que antes de que se tome cualquier iniciativa, la guerrilla debería comprometerse a liberar a los secuestrados. Clara Rojas, acudió junto con su madre y otras víctimas colombianas del terrorismo a una concurrida rueda de prensa, previa a la celebración del IV Congreso de Víctimas del Terrorismo que tendrá lugar el martes y miércoles en la capital española.



Petrolera se suma a combate a escasez de alimentos

CARACAS / EFE

La empresa estatal de petróleo de Venezuela se sumó al combate contra la escasez de alimentos, que se atribuye al contrabando a Colombia y a acaparamientos, e inició la venta directa de 74,000 toneladas que importó recientemente. Se trata de leche, pollo, azúcar, arroz, aceites, carnes y enlatados, productos comprados principalmente en Brasil y que se sumarán a otros 150,000 toneladas “que ya estamos importando y que vamos a seguir reponiendo y reponiendo” periódicamente “hasta derrotar definitivamente el tema del desabastecimiento”, declaró a los periodistas el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez.



Alan García busca apoyo español a sus aspiraciones en la UE

MADRID / EFE

El presidente de Perú, Alan García, inició ayer, lunes, su primera visita oficial a España en busca de más inversiones en su país y del apoyo del Gobierno español a sus aspiraciones de acercarse a la Unión Europea (UE) a través de un Acuerdo de Asociación. Tras reunirse con empresarios españoles y ser recibido por el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alan García pidió al Gobierno español que España ejerza su liderazgo en Europa y defienda el espacio que Latinoamérica se merece.



Potencias acuerdan nuevas sanciones a Irán

PARÍS / EFE

Las seis potencias implicadas en el dossier del programa nuclear iraní están “próximas a un acuerdo” sobre un nuevo proyecto de resolución con sanciones a Irán, informaron fuentes diplomáticas. Los ministros de exteriores de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia) y Alemania se reúnen mañana en Berlín para ultimar el tema.



Especie humana es la más amenazada por cambio climático

GINEBRA / EFE

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, destacó la estrecha relación entre cambio climático y salud, y dijo que” la humanidad es la especie más importante amenazada” por este cambio en el clima. Chan se refirió a la amenaza que para la salud humana tiene el cambio climático en su discurso en la apertura, ayer lunes, del Consejo Ejecutivo de la OMS, en el que subrayó, por otra parte, la importancia de que los líderes mundiales hayan aceptado la realidad del cambio climático.



Mujeres saudíes podrán reservar en hoteles y conducir coches

RIAD / EFE

Las mujeres saudíes podrán a partir de ahora reservar una habitación en un hotel sin estar acompañadas de un varón de la familia, según una decisión del Ministerio de Comercio, tras un estudio elaborado por el Ministerio de Interior y la Policía Religiosa, cuyo nombre oficial es “Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio”. Además, el diario londinense “The Daily Telegraph” informa que el Gobierno saudí ha decidido finalmente levantar la prohibición de que las mujeres se pongan al volante de un coche.



Oliver Stone rodará película sobre Bush

WASHINGTON / EFE

El director de cine estadounidense Oliver Stone va a rodar una película sobre George W. Bush con ánimo de ser “objetivo”, y con Josh Brolin, uno de los actores de la laureada “No Country For Old Men” en el papel principal. En declaraciones a la revista “Variety”, que las publicó hoy en su página web, Stone declaró que no será una cinta anti-Bush, y que la estructura será similar a la de la película “The Queen”, sobre Isabel II, dirigida por Stephen Frears.