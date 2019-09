Recopensa asciende a U$50 mil Policía de Guatemala tras los pasos de dos ex diputados prófugos

Las fuerzas de seguridad de Guatemala intensifican la búsqueda de dos diputados, acusados de integrar bandas del crimen organizado, que el 14 de enero concluyeron su período legislativo y se convirtieron en prófugos de la justicia.



Se trata de los ex parlamentarios Manuel Castillo, sindicado de participar en el crimen de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su piloto en febrero del año pasado; y Héctor Loaiza, quien supuestamente integra una banda dedicada al robo y venta de combustible.



"Yo dí las órdenes de subir el monto de la recompensa para capturar a los dos ex diputados prófugos. Los queremos capturar, estamos trabajando con inteligencia y queremos empezar realmente a tranquilizar esa zozobra que ha tenido el guatemalteco", afirmó el presidente Álvaro Colom.



Asciende recompensa

Y es que el monto de la recompensa por la información que ayude a capturar a cada uno de los prófugos subió de unos 13.157 dólares a alrededor de 50.000 dólares durante la última semana.



"La semana pasada se realizaron más de una veintena de allanamientos en diferentes partes del territorio nacional donde se suponía que podían estar, pero no se logró su captura", afirmó a la AFP el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) Faustino Sánchez.



En los actos que se imputan a Castillo y Loaiza están involucrados agentes de la institución.



En el caso con que se vincula a Castillo, cuatro agentes de la División de Investigaciones Criminales (Dinc) de la PNC fueron detenidos tres días después del asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto y enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde fueron asesinados tres días después de su captura.