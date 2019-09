Ecuador toma distancia de Chávez

QUITO / AFP



Ecuador rechazó la propuesta de su aliado venezolano de reconocer como beligerantes a las guerrillas colombianas, aunque también se abstendrá de llamarlas terroristas situándose en el punto intermedio de una controversia que además involucra a Bogotá, Europa y Washington.



“Ecuador considera a las FARC y al ELN como grupos irregulares, y en ese sentido no vamos a declararles terroristas, pero tampoco les vamos a calificar como beligerantes”, sostuvo el martes la canciller María Isabel Salvador.



El presidente Rafael Correa notificó sobre el particular a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, durante la reunión que sostuvieron en Guatemala con motivo de la posesión presidencial de Álvaro Colom el 14 de enero.



En el encuentro “hubo una explicación por parte de Uribe sobre su posición frente a las declaraciones del (mandatario venezolano) Hugo Chávez”, quien pidió a Bogotá reconocer el carácter beligerante de las FARC y el ELN, según la ministra de Relaciones Exteriores.



Chávez también solicitó retirar el calificativo de terroristas que Estados Unidos y la Unión Europea atribuyen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista).



Al tiempo que Quito se apartaba del pedido de Venezuela, este mismo martes la Unión Europea rechazaba de forma tajante la posibilidad de retirar a las FARC de su lista negra, tal como antes lo había hecho la Casa Blanca.



Ecuador comparte con Colombia una convulsa frontera de casi 600 km, a lo largo de la cual operan las FARC, situación que ha derivado en varios incidentes diplomáticos por el ingreso ilegal a su territorio de militares y rebeldes colombianos.



Aun así ha evitado juzgar como terrorista al grupo rebelde, reconociendo al mismo tiempo como su único interlocutor al gobierno colombiano, en lo que ha definido como “política de no intervención”.



“Colombia es un país soberano al que debemos respetar, y no debemos meternos en lo que sucede allá, así que no debemos tomar partido ni por el uno ni por el otro”, reiteró el ministro de Defensa Wellington de Sandoval.



Con ello, Ecuador se desmarca de la política exterior de Chávez, aunque sin tensar el vínculo entre ambos mandatarios que alientan versiones diferenciadas del “socialismo del siglo XXI”, según Pablo Andrade, analista del Departamento de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina (pública).



“Los gobiernos de Ecuador y Venezuela coinciden en al algunos aspectos, pero sin lugar a dudas a Correa no le interesa el unilateralismo con el que Chávez quiere imponer su política exterior”, dijo a la AFP.