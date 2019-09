Uribe abre puerta a fuerza internacional

BRUSELAS / AFP



El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dejó abierta la puerta el martes a la presencia de una “fuerza internacional” para participar con las FARC en un canje de rehenes y guerrilleros encarcelados, y se mostró confiado en el trabajo que puedan hacer en ese tema los mediadores europeos y la Iglesia Católica.



En una entrevista concedida a la AFP y a otra agencia de noticias internacionales en la embajada de Colombia en Bruselas, el presidente Uribe, de gira en Europa, se refirió además a la influencia de la comunidad internacional en la lucha contra la violencia en su país, y pidió “el apoyo de todo el mundo” a la nueva mediación lanzada.



¿Existe una mayor presión internacional sobre Colombia para conseguir una solución en el tema de los secuestrados de la guerrilla?

Todos tenemos afán por resolver el tema de los secuestrados. Colombia permite la crítica y la observación internacionales. Colombia reconoce el legítimo interés de Francia por la liberación de la señora Ingrid Betancourt, es ciudadana colombiana y es ciudadana francesa. Entonces, el creciente interés de la comunidad internacional nosotros lo respetamos. Agradecemos un proceso gradual, sostenido, de respaldo integral a la democracia colombiana.



¿Qué posibilidades hay de aplicar la idea de una “zona de encuentro” como propone la Iglesia católica para negociar la liberación de rehenes?

La Iglesia Católica ha propuesto una “‘zona de encuentro” que nosotros aceptamos con condiciones para no poner en riesgo a la población civil: que sea en área rural, no poblada, sin presencia de cuarteles militares o policiales que sea necesario remover. Me preguntará si con observadores internacionales, y le diré que sí. Ayer alguien me dijo en París si aceptaríamos una fuerza internacional. Hasta ahora no se ha considerado, pero no lo descartamos, podría ser.



¿Qué espera de la mediación de la delegación europea que ha vuelto a relanzar?

Ellos se reunieron con las FARC varias veces, el gobierno nacional no puso obstáculos. Creo que ahora pueden hacer un trabajo articulado con la Iglesia y creemos que es muy importante que todo el mundo les dé apoyo.



¿Las negociaciones con las FARC deben estar siempre en manos del gobierno colombiano?

Un gobierno democrático del mundo tiene que ser respetado. Una cooperación internacional que siempre se ha aceptado no puede desconocer ese gobierno. Estamos seguros de que los delegados europeos van a actuar como siempre lo han hecho, consultando con el gobierno colombiano.



¿Cuál es el balance hasta el momento de la gira europea que está realizando?

La democracia colombiana es una democracia profunda que todos los días gana un más fuerte y merecido apoyo. Hemos tenido un gran apoyo del gobierno francés, de la Unión Europea, no solamente en este tema de nuestra lucha democrática, sino también en las propuestas que hemos hecho para liberar a los rehenes.



¿Cree que todavía existen concesiones ideológicas a las FARC en Europa?

¿Por qué esa percepción? Porque durante muchos años era más fuerte la diplomacia de la guerrilla que la defensa del Estado colombiano. Pero yo creo que las cosas están cambiando. Es una labor ideológica sobre la práctica. Las guerrillas colombianas empezaron en el marxismo y terminaron en el terrorismo y la droga. Hace 50 años hablaban de instalar la dictadura del proletariado, de la lucha violenta de clases, y hoy viven dedicadas a la droga, al mercenarismo.