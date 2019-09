Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

RSF pide protección para periodista mexicano

PARÍS / EFE

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a las autoridades del Estado de Veracruz (México) que “adopten medidas para la protección” del periodista de La Jornada, Andrés Timoteo Morales, víctima de dos atracos consecutivos que podrían estar relacionados con sus investigaciones. Según RSF, Timoteo, que ha tenido que cambiar de domicilio, dijo estar siendo “víctima de intimidaciones”. La organización solicitó que las autoridades esclarezcan si existe relación entre la actividad profesional del corresponsal de La Jornada, y los dos atracos en los que, entre otros bienes, se le sustrajo información relacionada con las sospechas de que la indígena nahuatl Ernestina Asencio fue violada y asesinada.



Corte electoral boliviana fija condiciones para referendos

LA PAZ / EFE

La Corte Nacional Electoral de Bolivia (CNE) fijó tres condiciones para poder realizar todos los referendos previstos para este año, entre ellos los dos que deben validar el proyecto constitucional impulsado por el presidente Evo Morales. Según un boletín oficial, la CNE “pide” tres condiciones: una norma de convocatoria (a los referendos) con apego a la Constitución y las leyes, un presupuesto adecuado y suficiente, y un calendario razonable para la organización del proceso.



Esas condiciones fueron definidas en una reunión el lunes entre las autoridades de la CNE y de las nueve cortes departamentales, que tuvo lugar en la ciudad oriental de Santa Cruz.



Uribe recibe apoyo de UE en nueva escala de su gira europea

BRUSELAS / EFE

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibió ayer, martes, pleno apoyo de la Unión Europea (UE) a su política para intentar la liberación de los rehenes de las FARC, a las que los países europeos no se plantean sacar de su lista de grupos terroristas. La UE pidió la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes y recalcó su plena confianza en las iniciativas del gobernante colombiano.



Alan García ofrece “la casa segura” de Perú frente a sus vecinos

MADRID / EFE

El presidente de Perú, Alan García, concluyó su primera visita oficial a España con una llamada a los empresarios españoles para que inviertan más en “la casa segura” que representa su país, frente al desorden de algunos de sus vecinos latinoamericanos.



Partiendo de la base de que el objetivo fundamental de su gobierno es seguir creciendo con inversiones públicas y privadas, García ofreció a los potenciales inversores “estabilidad en medio de un vecindario algo más desordenado y belicoso”.



EU carece de pruebas de trasiego de armas de Venezuela a Colombia

WASHINGTON / EFE

El Gobierno de EU no tiene pruebas de que Venezuela envíe armas a grupos terroristas en Colombia, dijo el subsecretario de Estado para América Latina Tom Shannon, quien instó a Caracas y Bogotá a estrechar su cooperación para combatir el contrabando de armas por su amplia frontera.



“Creo que todas las partes reconocen el flujo de armas y municiones por esa frontera, pero en estos momentos no tenemos indicios de que eso sea el resultado de una política del Gobierno venezolano”, dijo Shannon en rueda de prensa.



Grupo 5+1 acuerda resolución contra Irán

BERLÍN / EFE

El Grupo 5+1, formado por los ministros de Exteriores de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, ha llegado a un acuerdo para una nueva resolución sancionadora contra Irán para forzarle a detener su programa nuclear. La medida fue anunciada por el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, anfitrión de la reunión, a la que asistieron también sus colegas de EU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña.



Prodi pide confianza mientras oposición se organiza

ROMA / EFE

El primer ministro italiano, Romano Prodi, se someterá a un voto de confianza en el Congreso y en el Senado para verificar si cuenta con el apoyo suficiente para dirigir el Gobierno, mientras que la oposición conservadora afila ya sus armas de cara a unas posibles elecciones anticipadas. Prodi compareció ante el Congreso de los Diputados para explicar la situación política después de que los democristianos de la Unión Democráticos para Europa (Udeur) anunciaron que abandonaban la coalición gubernamental.



José Padilla condenado a 17 años y 4 meses de prisión

MIAMI / EFE

El estadounidense José Padilla, de origen puertorriqueño, fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión tras ser hallado culpable en agosto pasado de ser parte de una célula de apoyo a la red terrorista Al Qaeda. La sentencia dictada en Miami por la jueza Marcia Cooke no cumple la petición de la Fiscalía Federal de cadena perpetua. Tras tres meses de juicio, Padilla, junto al libanés Adham Amin Hassoun, de 45 años, y Kifah Wael Jayyousi, de 46 y origen jordano, fue hallado culpable de ser parte de una célula de apoyo a Al Qaeda.