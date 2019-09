ONU lamenta que Estados socios sean "tacaños" en situaciones de emergencia

Algunas situaciones de emergencia "no parecen provocar ningún interés" en los países a los cuales se solicitan fondos, se lamentó el miércoles en Ginebra el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.



"El año pasado recibimos todos los fondos que necesitábamos para Chad, pero sólo 55% de los solicitados para Costa de Marfil y 56% de los requeridos para Zimbabue y Africa Occidental", señaló.



"La respuesta a los pedidos urgentes que lanzamos también fue desigual a lo largo de todo el año pasado. Para Madagascar recibimos 94% del monto pedido. Para Nicaragua y República Dominicana, en cambio, tuvimos que arreglarnos con 37% del monto global del llamado, lo que es claramente insuficiente", agregó.



"El esfuerzo financiero debe ser repartido equitativamente", destacó Ban respecto a las ayudas de emergencia y al Llamado Humanitario de la ONU por un monto total de 3.800 millones de dólares para 2008. Esos fondos están destinados a ayudar a 25 millones de personas en más de 20 países, recordó Ban.



El secretario general de las Naciones Unidas pidió a los Estados que anuncien "desde ahora" sus contribuciones. "No es posible montar iniciativas humanitarias mientras ustedes no tomen una decisión en lo que respecta a sus contribuciones", explicó.



