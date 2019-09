Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Tribunal afgano condena a muerte a periodista por “blasfemia”



AFGANISTáN / AFP

Un tribunal del norte de Afganistán condenó a muerte a un periodista afgano detenido desde octubre y acusado de “blasfemia”, anunciaron fuentes oficiales. “En base a los crímenes cometidos por Perwiz Kambajsh, el tribunal de primera instancia lo condenó al castigo mayor, que es la pena de muerte”, declaró a la AFP el ayudante del fiscal de la provincia, Hafizulá Jaliqiar.



El joven fue detenido el 27 de octubre por haber distribuido a sus compañeros de universidad un artículo “insultante para el Islam, que interpretaba de forma errónea los versículos del Corán”, según un documento oficial.



Kambajsh, de 23 años, estudiante y periodista en un diario local, negó las acusaciones afirmando que no es el autor del artículo, en torno a una interpretación de versículos del Corán sobre los derechos de la mujer, afirmaron sus hermanos.



Avión militar polaco se estrella con diez pasajeros

VARSOVIA / AFP

Un avión polaco de transporte militar se estrelló ayer miércoles cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Miroslawiec (noroeste del país), con 10 personas a bordo, informó el servicio de bomberos, que no pudo precisar en un primer momento si hubo víctimas.



La televisión TVN24 había afirmado primero que 23 personas se hallaban a bordo del avión, un Casa. “El avión se precipitó a tierra antes de posarse en la pista. Cayó en un terreno boscoso y provocó un incendio. Según fuentes militares, a bordo se hallaban seis pasajeros y cuatro miembros de la tripulación”, precisó a TVN24 Pawel Fratczak, portavoz de los bomberos.



Inédita cirugía a mujer embarazada

BUENOS AIRES / AFP

Un equipo médico argentino realizó con éxito una inédita cirugía para detener una hemorragia en el útero a una mujer embarazada de 20 semanas, que logró proseguir con la gestación hasta dar a luz, informaron fuentes médicas citadas por el diario La Nación.



La paciente, que cursaba su tercer embarazo, presentó una hemorragia debido a que la placenta se había implantado sobre la cicatriz de una cesárea previa, erosionándola, lo que le provocó una hemorragia que hacía inviable la gestación, explicaron médicos del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) de Buenos Aires, que practicaron la intervención.



Encuentran calavera humana de hace 80 mil años

PEKÍN / AFP

Arqueólogos chinos encontraron una calavera humana casi completa de entre 80,000 y 100,000 años de antigüedad en el centro del país, informó la prensa estatal.



El cráneo, formado por 16 piezas, fue desenterrado el mes pasado tras dos años de excavación en un emplazamiento arqueológico en la provincia de Henan (centro), informó el China Daily.



Menem y Bolocco se divorciarán en febrero

SANTIAGO / AFP

El ex presidente argentino Carlos Menem y su esposa, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, iniciarán en febrero el proceso de divorcio tras casi siete años de matrimonio, una alianza marcada por la distancia y un sonado episodio de infidelidad por parte de la diva chilena.



El abogado y socio del ex presidente, Pedro Baldi, contó desde Buenos Aires a la edición del diario chileno La Tercera, que Menem le pidió hacerse cargo de los trámites de divorcio.



Enorme asteroide no impactará la Tierra

PARÍS / AFP

Un asteroide de entre 150 y 600 metros de largo pasará la semana que viene tan cerca de la Tierra que podrá verse con un equipamiento de astrónomo aficionado, dijeron fuentes especializadas. El asteroide 2007 TU24 causaría un daño enorme si impactase contra la Tierra, pero no hay riesgo de colisión, aseguraron.



Guardaespalda de Diana niega conspiración

LONDRES / AFP

El guardaespaldas Trevor Rees, único superviviente del accidente del 31 de agosto de 1997 en París en el que perdieron la vida Diana de Gales y su novio Dodi Al Fayed, negó en Londres que formase parte de una conspiración contra la princesa.



Rees, que en el momento del accidente era empleado de Mohamed Al Fayed como guardaespaldas de su hijo Dodi, afirmó también que el motorista del vehículo en que viajaba la pareja, Henri Paul, no parecía borracho la noche del accidente, como concluyeron las investigaciones policiales francesa y británica.



Roban corazón de Fray Mamerto Esquiú

BUENOS AIRES / AFP

El corazón de un sacerdote muerto en 1883 y exhibido como reliquia religiosa fue robado de una Iglesia de la provincia argentina de Catamarca (noroeste), informaron fuentes de la Iglesia Católica.



Según testigos, un hombre joven ingresó el martes por la tarde a la nave principal de la Iglesia San Francisco, en el centro de la capital provincial, rompió con una piedra el cofre de vidrio y huyó con el corazón que perteneció a Fray Mamerto Esquiú, obispo franciscano cuya beatificación está a consideración del Vaticano.