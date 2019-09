Renuncia primer miembro del gobierno de Brown por escándalo de financiación

El ministro británico de Trabajo y Pensiones, Peter Hain, se convirtió el jueves en el primer miembro del gobierno de Gordon Brown a renunciar por un escándalo sobre la financiación de los partidos políticos, que erosiona al Partido Laborista desde hace meses.



"No me queda más alternativa que renunciar" para "limpiar mi nombre", declaró Hain, involucrado en un escándalo sobre la financiación de su campaña para convertirse en el número dos del Partido Laborista.



Hain, de 57 años, pidió "disculpas por los errores" que cometió al no haber declarado donaciones por 103.000 libras (137.000 euros, 202.000 dólares), destinadas a financiar su infructuosa campaña, a mediados de 2007.



"Cometí un error inocente", declaró el ministro. "Lamento mucho esos errores", agregó Hain, quien anunció su renuncia pocos minutos después de que la Comisión Electoral informara que había solicitado a Scotland Yard la apertura de una investigación sobre el asunto.



La renuncia del ministro, que ocupó las carteras de Europa e Irlanda del Norte durante el mandato de Tony Blair, constituye un nuevo revés para Brown, que viene castigado en los sondeos, en parte por el escándalo sobre la financiación del partido en el poder.



El primer ministro aceptó inmediatamente la dimisión. Su decisión de renunciar es "correcta y honorable, dadas las circunstancias y su deseo de limpiar su nombre", le escribió Brown a Hain, en una misiva divulgada por Downing Street.