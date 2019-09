Bógota niega tener información de supuesto cáncer de Marulanda

El gobierno colombiano negó este jueves que sus servicios de inteligencia tengan información acerca de que el líder de las FARC, Manuel Marulanda, sufra un cáncer terminal y que debido a eso la guerrilla esté fracturada, como asegura un diario brasileño.



"Eso no es cierto, nosotros no tenemos esa información", aseguró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordando que la versión periodística habla de una "disputa entre los cabecilla para ver quién iba a ser el sucesor (de Marulanda) y que esa información la tenía la fuerza pública colombiana".



El Correio Braziliense, que publicó la información este jueves, cita un documento del servicio secreto colombiano, el cual habría sido enviado a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).



Según el diario, dicho informe "trae una detallada radiografía de la lucha por la sucesión del septuagenario líder Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo', que tendría cáncer terminal".



El director de la Policía colombiana, genera Oscar Naranjo, también desestimó la versión indicando que para ese organismo "no hay muertes mediáticas, sino hay muertes que pueda constatar con actas" forenses.



"Todo lo que gira alrededor de estos cabecillas tiene que estar sujeto a pruebas", dijo.



El rumor de que Marulanda, de unos 77 años, padece un cáncer terminal, ya había circulado en febrero de 2004. En esa oportunidad, una periodista colombiana, citando fuentes cercanas a las FARC, publicó que 'Tirofijo' estaba afectado de la próstata y le quedaban unos seis meses de vida.



La muerte de Marulanda, cuyo verdadero nombre es Pedro Antonio Marín, ha sido anunciada unas 17 veces por las autoridades, lo que motivó a su fallecido biógrafo, Arturo Alape, a escribir el libro "Las Muertes de 'Tirofijo'".



