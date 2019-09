Castro: “Pensé que sería el final”

LA HABANA / AP



El convaleciente presidente Fidel Castro reconoció ayer jueves que pensó en la muerte cuando enfermó de gravedad en julio de 2006.



“Cuando enfermé gravemente la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, pensé que sería el final’’, escribió el mandatario en una de sus habituales Reflexiones publicadas en los medios oficiales de prensa.



Mientras los médicos luchaban por su vida, recordó Castro, su jefe de despacho (Carlos Valenciaga) leyó y revisó a su pedido el texto de “Cien Horas con Fidel’’, una entrevista dada por el mandatario al periodista francés Ignacio Ramonet.



Su enfermedad se hizo pública el 31 de julio de 2006 mediante un comunicado en la televisión cubana, pero hasta ahora se desconocen los detalles del padecimiento del gobernante, de 81 años. Sólo se informó que fue sometido a cirugías intestinales.



Inmediatamente se hicieron cargo del Ejecutivo de manera interina su hermano, el vicepresidente Raúl Castro, y otros altos funcionarios.



El mandatario cubano fue reelecto el domingo como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el Parlamento cubano, que será constituido el 24 de febrero.



Según establece la ley, los integrantes del nuevo órgano legislativo deberán elegir el presidente del Consejo de Estado, cargo que Fidel ocupa actualmente desde 1976. No hay indicios sobre si el líder renovará su mandato.



En las últimas semanas, Castro dijo que no se iba a aferrar al poder, aunque por otra parte, elogió a personalidades casi centenarias que seguían trabajando.



Otro de los temas que abordó en su columna el gobernante fue la visita de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien realizó una gira por la isla la semana pasada y se entrevistó con él por dos horas y media.



‘’De forma espontánea decidió visitar Cuba por segunda vez como presidente de Brasil, aunque mi salud no le garantizaba un encuentro conmigo’’, expresó Castro, quien había conocido a Lula cuando era un dirigente obrero y se encontraba de visita en Nicaragua.



Fotos y videos de la cita entre ambos líderes fueron difundidas pocas horas después de la reunión, las primeras imágenes de Castro en varios meses. Vestido con ropa deportiva, Castro se veía tan delgado como en sus últimas apariciones, sentado, pero parecía ágil y bromista.



Al relatar parte de la conversación con Lula, Castro escribió: ‘’Observo un momento la corbata roja de Lula y le pregunto: ¿esa te la regaló Chávez?, se sonríe y me responde: ahora le voy a enviar algunas camisas, ya que él se queja de que el cuello de las suyas está muy duro, y se las voy a ir a buscar a Bahía para regalárselas’’.



A su salida de Cuba, Lula se mostró impresionado por la condición física de su anfitrión: ‘’Tiene una lucidez increíble, está con una salud impecable’’, agregó.