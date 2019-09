Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

24 Enero 2008 |

7:59 p.m. |

END

Acusan a soldado EU de matar a compañera embarazada

JACKSONVILLE, CAROLINA DEL NORTE / AP

Un jurado investigador acusó ayer jueves a un infante de la marina de origen mexicano de homicidio agravado por la muerte de una colega embarazada, pero un fiscal manifestó que no buscará la pena de muerte si el sospechoso es arrestado en México.



Las autoridades creen que César Laureán huyó a su México natal, pero ese país vecino se niega a extraditar a un detenido a Estados Unidos a menos que las autoridades garanticen que no enfrentará la pena de muerte. “Este acuerdo de no buscar la pena de muerte sólo se aplica si él es arrestado y extraditado desde México”, manifestó el fiscal federal del condado de Onslow, Dewey Hudson.



Norcorea usó fondos ONU para venta de armas

NUEVA YORK / AFP

Corea del Norte utilizó cuentas de banco ligadas a la ONU para transferir secretamente fondos relacionados con venta de armas, afirmó una investigación del Senado estadounidense este jueves. La investigación concluyó que las operaciones del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) en Corea del Norte no se adecuaban a lo previsto y “estaban afectadas por deficiencias operativas y de gestión”, dijo el senador Carl Levin, que encabeza la comisión investigadora. Pyongyang insistió en que el PNUD, una de las principales agencias humanitarias del mundo, condujo sus transacciones financieras a través del banco estatal norcoreano Foreign Trade Bank, añadió Levin. El PNUD no tiene acceso a los registros de cuentas.



Brasil lucha contra deforestación en Amazonas

BRASILIA / AFP

Brasil anunció una batería de medidas y el refuerzo de la fiscalización para contener el aumento de la deforestación en la Amazonía que puede echar por tierra los progresos de los últimos tres años. Las medidas, algunas ya anunciadas hace un mes y reforzadas ahora, contemplan un refuerzo de la vigilancia con el envío de policías y fiscales a la zona, el embargo de las tierras que fueron deforestadas y la suspensión de todo financiamiento público a quienes violan la ley ambiental.



Descubren galaxia más alejada del universo

SANTIAGO / AFP

Astrónomos descubrieron la galaxia más lejana del universo conocida hasta ahora gracias a la luz que ese conjunto de estrellas emitió en el momento de su formación hace 12,500 millones de años, anunció a la AFP uno de los dos científicos chilenos que participaron de la investigación. Ubicada a 240,000 millones de años luz de distancia, la galaxia bautizada como A1689zD1 es la más lejana conocida hasta ahora y una nueva fuente de información para que los científicos sigan reconstruyendo la extensa historia del universo.



Su Santidad invita a brindar “información ética”



CIUDAD DEL VATICANO / AFP

El papa Benedicto XVI atacó duramente a los medios de comunicación por “imponer modelos distorsionados”, emplear “publicidad obsesiva” y recurrir a la “transgresión, vulgaridad y violencia” para capturar el público e invitó a la prensa a desarrollar una “información ética”.



Niña adopta grupo sanguíneo de donante de hígado

SYDNEY / AFP

Una niña australiana cambió espontáneamente de grupo sanguíneo y adoptó el sistema inmunológico de su donante tras someterse a un trasplante de hígado, un caso sin precedentes conocidos, señalaron fuentes médicas. Demi-Lee Brennan, aquejada de una grave enfermedad, tenía nueve años cuando recibió el trasplante, afirmó a la AFP el equipo médico del hospital infantil de Sydney. Nueve meses después los médicos descubrieron que había cambiado de grupo sanguíneo y de sistema inmunológico para adoptar los del donante, después de que las células madre del nuevo hígado emigraran a su médula ósea.



Muere legendario foto-reportero

WASHINGTON / AFP

El foto-reportero estadounidense Bernie Boston, que se hizo famoso en los años 60 con una imagen de pacifistas que protestaban contra la guerra en Vietnam, murió a los 74 años, anunció la asociación de fotógrafos de prensa de de la Casa Blanca. La fotografía “Flower Power”, tomada por Boston en 1967, fue publicada en todo el mundo, convirtiéndose en icono del pacifismo, al mostrar a un joven colocando flores en los fusiles de soldados durante una manifestación en Washington.



Colombia niega tener información sobre cáncer de “Tirofijo”



BOGOTÁ / AFP

El gobierno colombiano negó ayer jueves que sus servicios de inteligencia tengan información acerca de que el líder de las FARC, Manuel Marulanda, sufra un cáncer terminal, y que debido a eso la guerrilla esté fracturada, como asegura un diario brasileño. “Eso no es cierto, nosotros no tenemos esa información”, aseguró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordando que la versión periodística habla de una “disputa entre los cabecilla para ver quién iba a ser el sucesor (de Marulanda) y que esa información la tenía la fuerza pública colombiana”.



El Correio Braziliense, que publicó la información este jueves, cita un documento del servicio secreto colombiano, el cual habría sido enviado a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Según el diario, dicho informe “trae una detallada radiografía de la lucha por la sucesión del septuagenario líder Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, que tendría cáncer terminal”.