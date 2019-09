MANAGUA, NICARAGUA | Sept. 18, 2019, 11:51 a.m.

Rice se reunió con ex paramilitares colombianos

25 Enero 2008 |

11:49 a.m. |

AFP



La secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice se reunió este viernes en Medellín con voceros de paramilitares colombianos desmovilizados, y conoció directamente el proceso de formación, desarrollo y desmantelamiento de esas organizaciones.



Giovanni Marín, vocero de los paramilitares desmovilizados en el noroeste colombiano, dijo a periodistas que Rice se mostró "impresionada" por el proceso de desarme y los urgió para que no permitan que algunos de sus compañeros vuevan a las filas ilegales.



"La reunión con la señora Condoleezza es un respaldo muy importante para el proceso de desmovilización de las autodefensas (unidas de Colombia, AUC) porque ella tenía antecedentes de la problemática", precisó Marín.



Anotó que "ella quiso conocer por qué lo hicimos, por qué creamos las autodefensas y por qué nos reincorporamos a la vida civil. Y pudo escuchar de nuestras propias bocas que es un proceso en el que participamos seres humanos".



"Como siempre lo hemos dicho, pueda que no crean todo lo que digamos, pero nos están conociendo y conocen el proceso de primera mano de los hombres que ayer vivimos el conflicto y hoy estamos reincoporándonos", agregó.



El ex paramilitar dijo que a la reunión asistieron 20 desmovilizados que representan a los más de cuatro mil combatientes que sólo en Medellín (capital del departamento de Antioquia, noroeste) entregaron las armas.



Según Marín, Rice se comprometió en continuar la ayuda que Estados Unidos presta al proceso de desmovilización a través de la Usaid.



"Creo que se cumplieron las metas del encuentro que era hacer conocer el proceso y sus ventajas para una ciudad como Medellín", anotó Marín, tras insistir en que si algo le causó impresión a la secretaria de Estado "fue conocer lo bien que iba el proceso".



El gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe concluyó en abril de 2006 un proceso de desmovilización de las AUC (extrema derecha), en el cual, según el gobierno, 31 mil de esos combatientes entregaron las armas.