Joven de 16 años acusado de planear secuestro de avión

NASHVILLE, Tenesí, EE.UU. |

| 25 Enero 2008 |

3:22 p.m. |





Un joven de 16 años deseaba secuestrar un avión que iba de Los Angeles a Nashville, pero fue detenido por las autoridades que encontraron esposas, soga y cinta adhesiva en su bolsa.



Las autoridades piensan que el joven de 16 años, que no ha sido identificado, tiene tendencias suicidas, y lo mantienen confinado en un centro de detención juvenil hasta que se decida su suerte.



El adolescente fue sacado el martes de un vuelo de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tenesí. Viajaba solo y portaba esposas, soga y cinta adhesiva en su bolsa, dijo el portavoz del FBI George Bolds.



El muchacho se mostró calmado durante el viaje desde Los Angeles y no hizo intento alguno por tomar control del avión, dijo Bonds, quien no comentó sobre la condición mental del joven.



Las autoridades allanaron la casa del adolescente en California y encontraron una réplica de una cabina de avión.



En estos momentos, el joven solamente enfrenta cargos estatales, aunque la naturaliza de los mismos no fue especificada porque el acusado es menor de edad.