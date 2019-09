Chávez y aliados regionales crean banco como parte del ALBA

El presidente Hugo Chávez y tres de sus aliados en la región se unieron para crear un banco de desarrollo con más de mil millones de dólares como capital inicial.



El banco es clave en los esfuerzos de integración promovido por Chávez, quien será el anfitrión el sábado de una cumbre con los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua, y Evo Morales, de Bolivia, y el vicepresidente de Cuba Carlos Lage.



El banco es parte de iniciativa del mandatario venezolano y el presidente cubano Fidel Castro, quienes tras una reunión en La Habana, firmaron el ALBA, una estrategia de integración entre países en desarrollo del continente.



El mecanismo es un desafío al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos. Chávez ha sido uno de los principales opositores a la creación de una Zona de Libre Comercio de las Américas, pues afirma que beneficiará a Estados Unidos y a otros países industrializados a costa de las economías latinoamericanas.



El banco del ALBA nace con un capital que oscilará entre 1.000 millones y 1.500 millones de dólares, indicó el ministro de Finanzas venezolano Rafael Isea, de acuerdo a un despacho divulgado por la agencia estatal de noticias ABN.



Venezuela, con sus abundantes ingresos petroleros, se espera que sea el principal financista. Los fondos se dedicarán a programas sociales y otras actividades conjuntas, que incluyen proyectos agrícolas y la creación de empresas mixtas petroleras.



El Banco ALBA no es la única iniciativa de financiamiento impulsada por Chávez. El gobernante venezolano y los líderes de otros seis países de América del Sur en diciembre pusieron en marcha el Banco del Sur, con un capital inicial de unos 7.000 millones de dólares y ofrecerá préstamos con condiciones más flexibles que las dadas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.



El mandatario nicaragüense consideró que el Banco del ALBA traerá ''beneficios mutuos para nuestros países''. Citó como ejemplo que Nicaragua ayudará a Venezuela en el ''abastecimiento de leche y carne'', para ayudar al gobierno de Chávez a frenar la prolongada escasez de esos rublos alimenticios.



Ortega destacó que Nicaragua de no contar ''con la cooperación del petróleo que nos brinda Venezuela'', como parte de los acuerdos del ALBA, ''la economía nicaragüense ya habría colapsado, no tendríamos energía'' dado los elevados precios internacionales del crudo.



El acuerdo energético entre Chávez y Ortega estipula que Nicaragua pagará el 50% del petróleo a un plazo 90 días de recibirlo y el resto a 25 años pagando bajos intereses. Venezuela le envía 10 millones de barriles de petróleo anualmente.



Algunos de los proyectos ya están en marcha, incluidos planes para construir refinerías en Nicaragua y la isla caribeña de Dominica, indicó el ministro de Energía de Venezuela, Rafael Ramírez. Una delegación de Dominica, encabezado por el primer ministro Roosevelt Skerrit, se encuentra participará en la cumbre.



Ramírez dijo que el objetivo es construir una ''unión entre nuestros países.'' Chávez dice que su visión es la de avanzar hacia una ''confederación de naciones'' de América Latina, y en los últimos años ha sumado aliados con ideas afines, quienes asumen posturas críticas hacia Washington.



El presidente de boliviano, por su parte, dijo el viernes en una conferencia de prensa en Buenos Aires antes de partir para Caracas, que el ALBA es una ''propuesta excelente de... integración no solamente política sino también económica, de comercio justo''.