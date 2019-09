Denuncian que hijo de Gadafi patrocina violencia en Mosul

Un jefe de seguridad de un grupo tribal suní que combate a al-Qaida en Irak dijo el sábado que la devastadora explosión en la ciudad de Mosul esta semana fue causada por una banda de milicianos extranjeros patrocinados Seif al-Islam Gadafi, hijo del líder libio Moamar Gadafi.



El coronel Jubair Rashid Naief, que es además un funcionario policial en la provincia de Anbar, dijo que el Consejo del Despertar de Anbar había alertado a las fuerzas militares estadounidenses del posible arribo a Mosul, en el norte del país, del Regimiento Seifaddin, formado por unos 150 combatientes extranjeros e iraquíes, hace unos tres meses.



''Ellos cruzaron la frontera con Siria en la parte más cercana a Mosul en los últimos dos o tres meses. Desde entonces, ellos han tomado posiciones en la ciudad y comenzado a hacer estallar autos y lanzado otras operaciones terroristas'', expresó Naief en una entrevista con The Associated Press.



El Consejo del Despertar de Anbar es una agrupación de tribus suníes en esa provincia occidental que el año pasado se aliaron con las tropas estadounidenses para combatir a al-Qaida. El consejo es considerado responsable en gran parte de la considerable disminución de la violencia en ese antiguo reducto insurgente.



El movimiento ha sido extendido por las fuerzas estadounidenses a todo Bagdad y los distritos circundantes. Eso y la llegada de 30.000 soldados norteamericanos adicionales a mediados del 2007 son considerados las causas principales en la declinación de la violencia en el país.



Naief no explicó por qué el hijo de Gadafi estaba patrocinando un grupo de milicianos.



El segundo funcionario más importante de al-Qaida, Ayman al-Zawahri, ha criticado duramente a su padre, acusándole de ser enemigo de Islam. En una grabación de audio el año pasado, al-Zawahri amenazó con lanzar ataques contra Libia porque ese país mejoró sus relaciones con Estados Unidos.



Sin embargo, el año pasado la Agencia de Prensa de Austria dijo que Seif al-Islam Gadhafi había advertido a los europeos que no realizaran ataques contra extremistas islámicos.



''La única solución para contener el extremismo es la salida de las tropas occidentales de Irak y Afganistán, y una solución al problema palestino'', dijo Gadafi, de acuerdo con al agencia.



Al menos 34 personas murieron y 224 resultaron heridas cuando la explosión estremeció viviendas aledañas en el vecindario de Zanjili, un distrito pobre ubicado en la margen occidental del río Tigris.