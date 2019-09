EEUU: Obama favorito en primarias demócratas en Carolina del Sur

26 Enero 2008 |

11:45 a.m. |

AFP



El senador por Illinois, norte, Barack Obama, que necesita salir victorioso de las primarias en Carolina del Sur este sábado para continuar en carrera para las presidenciales en Estados Unidos, enfrenta la elección en condición de favorito.



Los demócratas de Carolina del Sur empezaron a votar por la mañana en unas elecciones primarias muy reñidas entre Obama y la otra favorita del partido, Hillary Clinton.



La encuesta de Zogby publicada antes de que empezara la votación dio a Obama un sólido apoyo de los electores negros en su lucha por convertirse en el primer presidente de esa minoría de Estados Unidos, con una ventaja de 15 puntos sobre Clinton.



Una victoria sumaría tanto a Obama como a Clinton dos triunfos en estados importantes al acercarse al "super martes", del 5 de febrero, cuando cerca de dos docenas de estados votarán, en una noche clave en la definición de los candidatos presidenciales.



Una derrota para Obama sepultaría su candidatura a la nominación demócrata.



Carolina del Sur es el primer estado con una fuerte minoría negra (cerca del 30%) que se pronunciará este sábado para elegir a su candidato a las elecciones presidenciales de noviembre.



Estas primarias en el sur son también la última competencia demócrata antes del "super martes".



Hay grandes expectativas para Obama, quien necesita desesperadamente una victoria luego de ser derrotado por Clinton en Nevada y New Hampshire, tras arrancar la carrera a la Casa Blanca sorprendiendo al ganar el caucus de Iowa el 3 de enero.



Tras varios días de campaña, marcados por fuertes intercambios verbales entre los dos favoritos, esta elección será un indicador de la capacidad de Obama para mobilizar al electorado negro.



En caso de una victoria, Clinton obtendría su tercer triunfo seguido, luego de imponerse en New Hampshire y Nevada, lo que prácticamente le abriría el camino a la investidura demócrata.



El ex senador John Edwards, que ocupa el tercer lugar en las preferencias y nacido en Carolina del Sur, espera sacar provecho de las disputas entre Obama y Clinton. Una nueva derrota para Edwards eliminaría casi por completo sus esperanzas de convertirse en el candidato de su partido.



El sondeo de Zogby, realizado el jueves y viernes, mostró que Obama logró revertir una caída y lidera con 41% contra el 26% de Clinton, y Edwards ocupa el tercer lugar con 19%.



"Estamos metidos en una carrera muy pareja, no tengo ni idea de quién va a ganar", dijo Hillary Clinton en Columbia el viernes.



Obama -que quiere ser el primer presidente negro de Estados Unidos- y Clinton -que quiere ser la primera presidenta- libran una guerra de palabras sin cuartel.



El jueves, en el curso de una maratónica gira por varias ciudades de Carolina del Sur, Obama afirmó que había tenido que levantar el tono contra el bando de Clinton debido a las mentiras en su contra.



Las mesas de votación deberán cerrar a las 00H00 GMT del domingo.