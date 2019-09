Dramático éxodo de palestinos

Rafah, Egipto/afp



La afluencia de cientos de miles de palestinos de Gaza a las ciudades egipcias de Rafah y Al Arich en los últimos días ha provocado una escasez de combustible y numerosos altercados en las estaciones de servicio, acompañados por una subida de precios generalizada.



“¡Los comerciantes no nos ayudan, muchos de ellos nos explotan. El queso que compraba a 50 libras egipcias (9 dólares) el kilo el primer día que se abrió la terminal cuesta hoy 70 libras (12 dólares)!”, protesta indignada Nahla Abdel Aal, una palestina de 43 años.



Y es que desde que unos activistas abrieron dos boquetes en el muro fronterizo con la ayuda de excavadoras y explosivos, el pasado miércoles, la afluencia de habitantes de la franja de Gaza parece interminable. Entran en Egipto para remediar la penuria de productos básicos que sufren debido al bloqueo que les impuso Israel el 17 de enero.



Nahla, madre de nueve hijos, atravesó la frontera a pesar de que, según dice, los precios están igual de caros que en su tierra. Lo hace “en previsión del día en el que cerrarán de nuevo la terminal y porque hay muchos productos que no se encuentran en Gaza”.





El shekel, moneda israelí, impone la ley

“Son los mayoristas quienes aumentaron los precios, no son los comerciantes de Rafah los que intentan aprovecharse”, asegura Sahar, una egipcia de 18 años a cargo de una tienda a las puertas del paso fronterizo de Salahedin.



En Rafah, el shekel, la moneda israelí, impone la ley. Ningún producto se libra de la subida de precios.



“La tonelada de cemento que comprábamos a 220 libras egipcias (casi 40 dólares) se vende ahora a 300 dólares”, afirma Mohammed al Sutari, un palestino que regenta un comercio de productos de construcción del lado palestino de Rafah.



Aún así es mucho más barata que en Gaza, donde cuesta 500 dólares, afirma.



“Y el taxi que tomábamos desde Rafah hasta Al Arich costaba tres libras; ahora piden 150 libras (27 dólares)”, se queja.



Al Sutari asegura que no le queda más remedio que tomarlo porque se encuentra atrapado entre dos fuegos. “El fuego de Israel que cierra nuestro territorio y el fuego de los precios egipcios”, se lamenta.





Sin gasolina

En Al Arich la gasolina se agotó el viernes por la tarde debido a la fuerte demanda. Los palestinos que llegaban con bidones para abastecerse de carburante se marcharon con las manos vacías.



En la única estación de servicio que aún tenía gasolina estalló una escaramuza. Los lugareños se abrían paso a empellones para comprar un bidón. Un empleado de la gasolinera resultó herido en el altercado, comprobó la AFP.



Para poner orden en el caos tuvo que intervenir un oficial de seguridad de Al Arich. Entretanto se formaban largas colas de coches frente a la gasolinera.



En el mercado negro el precio del litro de gasolina, que normalmente oscila entre 1,30 y 1,40 libras egipcias, se disparó hasta las tres libras.



El alza de los precios generó un gran descontento entre los egipcios.



“Nosotros, egipcios, ya no encontramos nada”, protesta Samir Mohammed Hassan, de 56 años, un oficial del ejército jubilado.



Al mismo tiempo el resentimiento hacia los países árabes va en aumento.



“¿Dónde están los países árabes? Cuando se enteraron de que la frontera estaba abierta, debían haber enviado inmediatamente ayuda alimentaria a los habitantes de Gaza, en vez de gastar su dinero en Europa y Estados Unidos”, estima Al Sutari.