Cercan zonas donde están rehenes FARC

BOGOTÁ / AFP



El presidente colombiano Álvaro Uribe ordenó a la fuerza pública cercar las zonas donde la guerrilla de las FARC mantenga a los rehenes, para presionar su liberación mediante un procedimiento humanitario, según reveló ayer sábado.



“El gobierno ha dicho que la instrucción a la fuerza pública es localizar los sitios donde están los secuestrados, rodearlos, y en el momento en que estén rodeados, convocar a la comunidad nacional e internacional para definir un procedimiento humanitario para la liberación total”, dijo Uribe.



Al instalar un consejo comunitario en la localidad selvática de Mitú (sur), ubicada en una región con fuerte presencia de las FARC, el mandatario urgió “el heroísmo de los soldados y policías, a fin de avanzar” en dicho plan.



“Sé que con su heroísmo vamos a avanzar en esta tarea”, agregó.





Orden desde junio

El gobernante precisó que mantiene esa orden desde mediados de junio pasado, cuando se produjo la muerte de 11 ex diputados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en hechos confusos.



“Quiero recordar lo siguiente, y es oportuno decirlo acá, nuestras fuerzas militares y de la Policía han venido avanzando en la búsqueda de los secuestrados”, anotó Uribe, indicando que “con la ayuda de Dios, avanzando todos los días, llegará el momento en que veremos” a los cautivos “de regreso a casa”.





Son 43 rehenes

Las FARC mantienen retenidas a 43 personas, a quienes planea canjear por 500 de sus prisioneros, como resultado de una negociación que debería realizarse en una zona desmilitarizada de 800 km2 en el sur del país, que abarca los municipios de Florida y Pradera.



Uribe reiteró que no despejará esas localidades y que mantiene el aval a una propuesta de la Iglesia Católica --rechazada por la guerrilla-- de pactar el canje en un área rural de 150 km2, donde no haya destacamentos militares y con veeduría internacional.