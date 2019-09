Famosos implicados en contrabando argentino

BUENOS AIRES/AFP

Deportistas, artistas y empresarios aparecen entre los sospechosos investigados por la justicia argentina por poseer automóviles presuntamente importados con franquicia diplomática para eludir el pago de impuestos, según reveló ayer sábado la prensa local.



En tanto, la investigación procura establecer con precisión qué diplomáticos utilizaron la franquicia para esos vehículos, lo que permite adquirirlos por la mitad de su valor de mercado, en medio de una conmoción entre las legaciones extranjeras por la circulación de una lista extraoficial de involucrados.



Los futbolistas internacionales Juan Sebastián Verón y Aldo Duscher, el polista Adolfo Cambiasso, el ex rugbier Pedro Sporleder, el folclorista “Chaqueño” Palavecino y figuras relacionadas con la banca y el agro figuran entre los propietarios investigados.



El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky prohibió el viernes vender y hasta usar 56 de los 98 autos bajo sospecha.



El magistrado exigió que sus propietarios firmen un seguro a favor del juzgado, para asegurarse de que eventualmente podrá resarcir al Estado, mediante una incautación, por los impuestos no percibidos.



El requisito permitirá al magistrado conocer en cada caso cuál fue el diplomático del que se adquirió el vehículo, en su mayoría Porsche o camionetas Hummer, y también Audi, Range Rover, Lamborghini, BMW y Mercedes Benz.



El magistrado no tomó medida alguna sobre los otros 42 vehículos porque están a nombre de extranjeros y podría tratarse de personas con inmunidad diplomática.



El juez federal Norberto Oyarbide remitió el jueves a la Cancillería los nombres de catorce embajadores y una decena de otros funcionarios de representaciones extranjeras, para pedir que le informe cuáles cumplen actualmente funciones en Argentina.



El magistrado aclaró que se propone establecer si tiene competencia, porque los casos que involucran a diplomáticos en funciones debe derivarlos a la Corte Suprema.



La prensa local publicó la supuesta lista del juez con al menos cinco embajadores en actividad y nueve ya alejados de Argentina, pero el fiscal Luis Comparatore, que investiga el caso, no confirmó ni negó a la AFP esa nómina.



La lista publicada menciona a diplomáticos de Chile, Marruecos, Rusia, Cuba, Uruguay, Pakistán, Armenia, Bolivia, Colombia, Perú, Belarús, Ecuador y Nigeria.



“Nuestra embajada, durante 120 años de relaciones diplomáticas que tienen Rusia y Argentina, nunca importó ni planea importar los autos de marcas lujosas que fueron nombrados”, dijo Sergio Melik, portavoz de la embajada rusa.