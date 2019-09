Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

Encuentran a niña mexicana abandonada en Arizona

TUCSON, ARIZONA/AP

Temblorosa y asustada, una niña mexicana de cinco años pasó una noche aterradora en una zona oscura y montañosa, primero con un traficante de indocumentados y después sola, antes de que las autoridades la encontraran sana y salva, el viernes por la mañana.



Candy Gabriela Barranco González había cruzado la frontera de Arizona junto con su padrastro, pero ambos se separaron. Luego, la menor fue abandonada por el contrabandista que la había introducido en territorio estadounidense. La niña se reunirá con su madre en México, informaron las autoridades. Una cuadrilla de búsqueda de la Patrulla Fronteriza, que trabajó durante toda la noche, encontró a la menor en una zona arbolada, en una elevación de 2,100 metros (7,000 pies), dentro del Cañón de Miller, al sur de Sierra Vista y a unos 13 kilómetros (ocho millas) al norte de la frontera con México.



Muere piloto de helicóptero al estrellarse en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, USA/ AP

El piloto de un helicóptero murió al estrellarse su aparato en una concurrida autopista de Los Ángeles, informó ayer sábado un portavoz de aeronáutica estadounidense. La agencia estadounidense de aviación civil (FAA) investiga las causas del accidente ocurrido en la autopista 110, en el sur de la metrópolis californiana, el viernes a las 23H00 locales, indicó un portavoz. El piloto del helicóptero Robinson R-22, único ocupante del aparato, fue declarado muerto en el lugar del suceso. El portavoz de la FAA no aportó mayores datos sobre la víctima. Los restos del aparato se esparcieron en la autopista, aunque la Policía californiana indicó que ningún coche resultó implicado en el accidente.



Concluye reunión de ricos del mundo

DAVOS, SUIZA/ AFP

La cita anual de las personalidades más poderosas y ricas del mundo en Davos (Suiza) concluyó en medio de sombrías perspectivas para la economía y con la amenaza de la recesión planeando sobre Estados Unidos.



Violencia deja 49 muertos en Kenia

NAIROBI/AFP

Al menos 49 personas murieron en las últimas 24 horas en nuevos enfrentamientos étnico-políticos en la provincia del Valle del Rift, en el oeste de Kenia, epicentro de la violencia que azota al país tras la polémica victoria electoral del presidente Mwai Kibaki.



Cae famoso estafador bursátil

PARÍS /AFP

El operador bursátil francés Jérôme Kerviel, acusado por el banco Société Générale de un "fraude" que le hizo perder cerca de 5,000 millones de euros, era interrogado ayer sábado en la sede de la Brigada Financiera de la Policía francesa, anunció ayer mismo a la AFP una fuente judicial.



Planeaban atentados suicidas en España

MADRID/AFP

La célula de islamistas radicales desmantelada hace una semana en Barcelona preveía cometer una oleada de atentados suicidas en España, así como en otros países europeos, afirmó El País, citando declaraciones de un "testigo protegido".



Asesinan a 11 personas en Guyana

GEORGETOWN/AFP

Hombres fuertemente armados mataron a 11 personas en una zona rural de Guyana pocas horas después de atacar el cuartel general de la Policía, informó un portavoz policial.



Irán avanza en programa nuclear

WASHINGTON/AFP

El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, declaró en una entrevista publicada ayer sábado en The Washington Post que Irán se encuentra en una fase "bastante avanzada" de su programa de armamento nuclear y que podría estar fabricando ya una cabeza nuclear.



Estadounidense secuestrada en Afganistán

KANDAHAR, AFGANISTÁN/AFP

Una estadounidense empleada por una ONG fue secuestrada por hombre armados no identificados en la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán, informaron a la AFP fuentes oficiales.



Capturan en Colombia red de falsificación de dólares más buscada por EU

BOGOTÁ /AFP

Cuatro miembros de la red de falsificación de dólares más buscada por Estados Unidos fueron capturados en Colombia en una operación coordinada por ambos países, informó ayer sábado la Policía en Bogotá. Los cuatro hombres fueron detenidos en las ciudades de Buga y Manizales (oeste) durante allanamientos a dos bodegas donde fueron encontrados cuatro millones de dólares falsos, dijo el subdirector de la Policía Judicial (Dijin), coronel Nicolás Muñoz. El operativo fue ejecutado por esa agencia en coordinación con el Servicio Secreto estadounidense, agregó. “Este caso tiene una trascendencia muy alta, porque se logra ubicar y capturar a la red de falsificación más buscada por el Servicio Secreto de Estados Unidos desde hace seis años”, señaló el mando policial. Indicó que desde 2002 “estos individuos introducían dólares falsos en ese país, y en dos golpes contundentes en Buga y Manizales se logra su captura y la incautación” del dinero adulterado.