Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

27 Enero 2008

4:59 p.m. |

Capturan a campesino hondureño con 300 mil dólares

TEGUCIGALPA / AFP

La Policía hondureña incautó 300,000 dólares a un campesino que los transportaba en un vehículo en La Ceibita, departamento de Santa Bárbara, a unos 280 km al noroeste de la capital, informaron ayer domingo las autoridades. “Tuvimos una información de un transporte de dólares y droga (...), logramos la aprehensión de esta persona que se transportaba en un pick-up con unos 300,000 dólares”, declaró al diario Tiempo el jefe de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI), Gustavo Fajardo. El oficial indicó a varios medios locales que el dinero fue hallado en un compartimiento falso del tanque de combustible que la Policía desmontó.



Musulmanes y occidentales no se respetan

GINEBRA / AFP

Los musulmanes estiman que los occidentales no los respetan como debieran, y estos últimos piensan otro tanto, según un sondeo realizado en 21 países y publicado por el Foro Económico Mundial dos días antes de la apertura de su reunión anual en la ciudad suiza de Davos. Según esta encuesta del instituto Gallup, que data de 2007, una mayoría de los encuestados en los países islámicos considera que Occidente no respeta al mundo musulmán, una sensación compartida por el 84% de los palestinos y el 62% de los iraníes.



Cafeína provoca aborto espontáneo

WASHINGTON / AFP

Dosis cotidianas elevadas de cafeína durante el embarazo incrementan fuertemente el riesgo de sufrir un aborto espontáneo, según un estudio divulgado en Estados Unidos y que confirma con más claridad los resultados de trabajos anteriores. Para estar seguras, las futuras madres deben evitar las bebidas de cualquier tipo que contengan cafeína durante los primeros cinco meses de embarazo, indicaron los investigadores en un estudio divulgado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology.



Pakistán: 24 militantes muertos en combates

DARA ADAM JEL, PAKISTÁN / AP

Las fuerzas de seguridad lograron el control de un importante túnel vial en una región anárquica del noroeste de Pakistán, luego que 24 militantes murieron ayer domingo en feroces enfrentamientos, dijo el Ejército. Los militantes habían bloqueado la carretera Indus, un crucial camino que va del norte al sur, y aseguraron haber tomado control del túnel a través de una montaña cercana a la población de Dara Adam Jel, en la provincia de la frontera noroccidental. El Ejército dijo en un comunicado que las fuerzas de seguridad reanudaron el control del túnel ‘’luego de feroces combates’’ en que murieron 24 militantes, en tanto muchos otros se retiraron del área abandonando armas y municiones.



Hielo y nevadas varan a 150,000 viajeros en China

BEIJING / AP

Apagones causados por heladas y tormentas de nieve inusualmente intensas dejaron varadas a unas 150,000 personas en Guangzhou, una importante ciudad ferroviaria, informó la prensa estatal. Con el inicio de la temporada de viajes del Nuevo Año Lunar chino, se esperaba que el número de viajeros que llegan a Guangzhou aumentara el lunes a 600,000, y las autoridades se apresuraban a arreglar albergues temporales en escuelas y otros edificios públicos, dijo la agencia noticiosa oficial Xinjuá.



California se prepara para otra tormenta; hallan a tercera víctima

LOS ÁNGELES / AP

Las tormentas invernales continuaron empapando el sur de California ayer domingo, y los meteorólogos advirtieron que proseguirá el clima húmedo. Cerca de 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia cayeron durante la noche en el valle y las áreas costeras del Estado, y más del doble en las montañas, informó el especialista del Servicio Nacional de Meteorología Stewart Seto. La lluvia parecía no haber provocado ningún alud importante, pero Seto agregó que hay probabilidad de más tormentas, incluso la amenaza de lluvia torrencial, tornados e inundaciones repentinas en las áreas con suelos debilitados por los incendios forestales del año pasado.



Liberan a ex general colombiano detenido con narcotraficantes

BOGOTÁ / AP

Un ex general y su sobrino detenidos como parte de una operación contra un grupo de narcotraficantes que usaba a Venezuela como puente quedaron libres el sábado, pero siguen vinculados a la investigación. ‘’Mi nombre debe limpiarse... (aunque) yo creo que nunca ha estado mancillado... menos ahora que estoy poniendo de nuevo la cara al país’’, dijo el ex general Pauselino Latorre a la salida del juzgado de Palo Quemao, en el centro de la ciudad, donde estuvo detenido desde el jueves. En declaraciones divulgadas por Noticias Uno, el ex general dijo sentirse satisfecho y alegre por su libertad, porque ‘’cuando uno (no) tiene ninguna responsabilidad frente a lo sucedido, lo único que puede expresar es esa sensación’’.



Siete muertos durante disturbios en Beirut

BEIRUT / AP

Manifestantes furiosos por el racionamiento de electricidad se enfrentaron ayer domingo con las fuerzas militares del Líbano y siete personas murieron, dijeron fuentes hospitalarias y de seguridad. Cientos de chiíes opositores del gobierno protestaron y quemaron cubiertas, bloqueando algunas de las carreteras más importantes de la capital libanesa y las áreas que la rodean hacia el sur. Se trata de los peores enfrentamientos en el área de Beirut en un año, desde los choques entre suníes y chiíes en la cafetería de una universidad que dejaron cuatro muertos en enero del 2007. Por ese incidente, el ejército declaró el primer toque de queda en la ciudad en más de una década, desde el final de la guerra civil libanesa.