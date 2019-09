Cinco soldados de EEUU mueren en ataque en Mosul

Cinco soldados estadounidenses murieron el lunes en un ataque en la ciudad norteña de Mosul, considerada uno de los últimos bastiones del grupo al-Qaida en Irak, pocos días después que la explosión en un edificio y un ataque suicida mató a unas 60 personas en la zona.



La mayor Peggy Kageleiry, vocera del ejército de Estados Unidos en el norte de Irak, dijo que los soldados norteamericanos fueron atacados con fuego de armas pequeñas y luego alcanzados por una bomba colocada al costado de una carretera en la ciudad, capital de la provincia de Nínive.



La policía iraquí en la capital provincial de Mosul informó que habían estallado enfrentamientos en una urbanización suní de clase media que se cree es un bastión insurgente.



Tres civiles heridos

Un oficial iraquí, que pidió no ser identificado pues no está autorizado a divulgar información, dijo que tres civiles fueron heridos y que varios helicópteros bombardearon edificios en la urbanización de Sumar, al sureste de Mosul.



Desde el área se han lanzado frecuentes ataques contra fuerzas estadounidenses e iraquíes que han traído como consecuencia una serie de allanamientos.



El domingo, refuerzos del ejército de Irak avanzaron a posiciones cerca de Mosul, a unos 360 kilómetros, a 225 millas, al noroeste de Bagdad, previo a una ofensiva anunciada por el primer ministro de Irak Nuri al-Maliki.



Comandantes de Estados Unidos dicen que Mosul es el último centro urbano de importancia con una fuerte presencia de al-Qaida en Irak, desde que la red terrorista fue desalojada de sus bastiones en la capital y en la provincia de Anbar.



Por otra parte, la Organización de la Media Luna iraquí ofreció el lunes una cifra de muertos más alta que la brindada por funcionarios iraquíes en relación a la devastadora explosión de la semana pasada en un edificio de la ciudad norteña de Mosul.



La organización de socorro dijo que más de 60 personas murieron y unas 280 fueron heridas en base a cálculos de familiares que enterraron a las víctimas sin registrarlas oficialmente. Funcionarios iraquíes en Mosul insisten en que casi 40 personas murieron y más de 200 fueron heridas en la explosión.



A su vez, influyentes miembros del movimiento de Muqtada al-Sadr pidieron al clérigo chií antinorteamericano que no extienda la tregua unilateral que expira en febrero, dijeron el lunes funcionarios, una acción que podría poner en peligro recientes mejoras en la seguridad de Irak.