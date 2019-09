Liberan a decenas estudiantes rehenes en Pakistán

Decenas de alumnos y maestros de una escuela secundaria fueron secuestrados pero luego liberados ilesos el lunes por un grupo de hombres armados en el noroeste de Pakistán, dijo el gobierno.



Los seis captores, que se habían refugiado en la escuela cercana a la población de Banu tras una persecución y un tiroteo con la policía, se entregaron a una delegación de negociadores tribales cinco horas después que las fuerzas de seguridad rodearon la escuela, expresó el portavoz del Ministerio del Interior Javed Iqbal Chima.



Uno de los negociadores, el ex legislador Shar Abdul Aziz, expresó que a cambio de liberar a los cautivos y entregar sus armas, los captores también fueron dejados en libertad y se trasladaron a un lugar no determinado. La policía local se negó a efectuar declaraciones sobre ese reporte.



La persecución policial comenzó después que los hombres secuestraron al jefe de salud del vecino distrito de Karak y a dos familiares, que luego fueron liberados ilesos.



Un séptimo captor falleció en un tiroteo posterior, mientras que un policía resultó herido.



''Fue fortuito que esos criminales entraran a la escuela'', manifestó el presidente Pervez Musharraf durante una conferencia de prensa en Londres. El incidente ''se resolvió de manera pacífica''.



Aziz manifestó que los hombres armados habían amenazado con matar a los estudiantes, a los maestros y a sí mismos si alguien los atacaba. Por eso se realizaron negociaciones para terminar con la toma de rehenes de manera pacífica.



Existían informes contradictorios sobre la cantidad de alumnos y profesores cautivos en la escuela. Aziz señaló que había 315 niños y 10 profesores, pero el jefe de la policía local Hamza Mehsud indicó que sólo había 25 niños y siete maestros detenidos en una aula.



Chima describió a los captores como ''delincuentes'' y no como milicianos islámicos.



Banu está cerca de la volátil región tribal de Waziristán del Norte, un baluarte de los milicianos del Talibán cerca de la frontera afgana.



No fue posible contactar de inmediato a Chima para que efectuara comentarios sobre el informe de Aziz de que habían sido liberados los captores. Más temprano Chima había manifestado que permanecían con mediadores tribales que negociaban con la policía y las autoridades locales.