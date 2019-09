Caso Fujimori: Ex militar dice que no habló por amenazas

Un ex miembro de un escuadrón de la muerte del ejército dijo el lunes en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori que en un inicio no colaboró con la justicia porque fue amenazado repetidas veces para que no hablara.



Pedro Supo, ex integrante del denominado grupo Colina, al que se acusa de perpetrar aniquilamientos a principios de los años 90 durante el gobierno de Fujimori, dijo que su nieta fue secuestrada, su hija atropellada y su hijo fue interceptado varias veces por desconocidos y encañonado en la cabeza.



''Todo eso conllevó a que yo negara'', dijo Supo explicando su actitud inicial cuando rechazaba haber pertenecido a Colina.



Supo, el tercer ex miembro de Colina en brindar sus declaraciones ante la corte que juzga a Fujimori, actualmente enfrenta un proceso por la matanza de Barrios Altos en noviembre de 1991, en que 15 personas, incluido un niño de ocho años, fueron acribilladas como presuntas sospechosas de terrorismo.



La de Barrios Altos y la matanza de La Cantuta son los dos crímenes de Colina por los que es juzgado Fujimori y por lo que enfrenta una pena de hasta 30 años de cárcel si es encontrado culpable.



La fiscalía acusa a Fujimori de haber conocido y autorizado las operaciones clandestinas de Colina.



Supo contó algunos detalles de las actividades del escuadrón como el hecho de que sus miembros debían pasar por un ''bautizo'', que consistía en dar muerte a uno de sus blancos.



Objetivo: Vigilar y capturar sospechosos de terrorismo

También dijo que cuando fue captado para unirse al grupo, se le dijo que el objetivo del destacamento era vigilar y capturar sospechosos de terrorismo para entregarlos a la policía antiterrorista.



Sin embargo, dijo que tras el crimen de Barrios Altos fue evidente para él que el propósito también era ejecutar personas.



Supo relató que luego de la matanza de Barrios Altos en la que dijo le tocó servir de chofer a sus compañeros, el grupo se dirigió a una instalación militar en la playa La Tiza, al sur de Lima, donde bebieron cervezas y festejaron con una torta el cumpleaños del mayor Santiago Martin, jefe operativo de Colina.



Dijo que allí vieron por televisión las noticias de la masacre y se enteraron de la muerte del niño, lo que les causó ''indignación'', y aquellos que no habían intervenido en la operación le reclamaron a Martin por la muerte del menor.



''Muchos queríamos dejar el destacamento, por ese hecho. El, Martin, mentó la madre y dijo 'de acá nadie sale vivo', y se acabó la discusión'', relató Supo.



Agregó dijo que él fue uno de los ocho integrantes de Colina que fueron sometidos a proceso militar en 1994 por los crímenes, pero que fue el único absuelto.



El resto estuvo en la cárcel unos meses hasta que una ley de amnistía dada por el gobierno de Fujimori en 1995 los benefició con la libertad.