Romney y McCain en reñidas primarias de Florida

TAMPA, Florida, EE.UU. |

| 29 Enero 2008 |

9:43 a.m. |

AP



Florida determina en estas horas qué precandidato republicano a la presidencia partirá con ventaja hacia el ''Super Martes'' de la próxima semana, cuando estarán en juego los delegados de más de 20 estados.



John McCain y Mitt Romney, que han encabezado las encuestas del estado en los últimos días, han intercambiado fuertes golpes verbales sobre el estado de la economía y la seguridad nacional, entre otros temas.



Cientos de miles de personas ya acudían el martes a las mesas electorales. El cierre de las urnas está previsto para las 7 de la noche hora local (0000 GMT).



Horas antes de que comenzaran las primarias en Florida, los empleados y voluntarios de ambas campañas hacían múltiples llamadas telefónicas de último momento para convencer a los electores de que votaran por sus candidatos.



En el campo demócrata los precandidatos acordaron no hacer campaña en este estado debido a una disputa con las autoridades electorales locales.



Sin embargo, el senador Barack Obama, tras su contundente victoria en Carolina del Sur sobre Hillary Rodhman Clinton, recibió un importante espaldarazo de algunos miembros de la familia Kennedy, entre ellos el senador Edward M. Kennedy y Caroline Kennedy, la hija del ex presidente John F. Kennedy.



En tanto, el ex alcalde de Nueva York, el republicano Rudolph Giuliani, quien lo apostó todo en Florida, ha dado señales de que renunciaría a la candidatura si no gana aquí.



''El miércoles por la mañana tomaremos una decisión'', dijo Giuliani, quien a principios de año era el gran favorito en Florida, pero su cara fue borrándose del mapa electoral al no haber hecho prácticamente campaña en los comicios de Iowa, Nueva Hampshire y Michigan.



Sin embargo, Giuliani se mantuvo optimista. ''No contemplo perder. Eso no es lo que se hace en el día de una primaria'', dijo Giuliani.



Las encuestas muestran a Giuliani, quien pese a estar tres meses de campaña en Florida y haber invertido casi todo el dinero de su campaña ahí, bastante rezagado.