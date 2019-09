Aún permanecen como rehenes 34 civiles en banco venezolano

Una banda de ladrones retenía el martes a unos 34 rehenes en un banco de provincia al que intentaron asaltar el lunes, y 24 horas después los delincuentes estaban a la espera de un sacerdote, según dijo telefónicamente uno de los asaltantes.



Entre los rehenes figuran un bebé de dos semanas, un niño de 10 años y una mujer embarazada, según confirmó Enrique Cottin, presidente del Banco Provincial, de la ciudad de Altagracia de Orituco, en el central estado de Guárico, a 100 kilómetros al sureste de Caracas.



Un hombre identificado como uno de los pistoleros, que se hizo llamar Jorge, dijo a la Radio Caracol de Colombia por teléfono celular: ''Estamos bien, estamos esperando la visita de un cura''. No explicó el pedido de un sacerdote.



''Estamos haciendo lo posible (para) preservar la vida de las personas, pero no ha sido posible hasta ahora ninguna negociación con los delincuentes que están adentro'', Enrique Cottin, presidente del banco, que es filial del grupo español Bilbao Vizcaya Argentaria.



En declaraciones a la cadena televisiva Globovisión, Cottin expresó que los asaltantes deben tener ''tranquilidad, que tengan conciencia de que es muy distinto enfrentar un juicio penal por una acusación de secuestro que por homicidio''.



''Creo que las autoridades van a garantizar la vida de los secuestradores, si deciden entregarse o cuando lo deciden. Esto no tiene salida'', agregó.



La policía negocia con los captores por teléfono móvil, informó el general Antonio Rivero, jefe de la agencia para el manejo de emergencias de Venezuela. Equipos de emergencia están apostados en las cercanías del banco para ayudar a los rehenes y sus familias, dijo Rivero a la AP. Destacó que nadie ha resultado herido en el hecho.



Aparentemente, las personas que se encontraban en banco fueron retenidas poco antes del mediodía del lunes cuando cuatro presuntos ladrones en el interior del banco fueron sorprendidos por un policía uniformado que ingresó para usar un cajero automático, reportó Amanda Saldivia, periodista de la radioemisora local Guaraná Radio FM.



En la noche los pistoleros aceptaron un paquete de pañales y una botella de alimento para el bebé, dijo Saldivia.



Seis de los cautivos pudieron salir del banco horas después, algunos dejados en libertad y dos huyeron, incluido un guardia de seguridad, quien escapó corriendo sin ser alcanzado por los disparos de los ladrones, dijo Saldivia. Otro que logró huir fue un cajero, informó Cottin.



Los rehenes recibieron permiso para llamar a sus familias por teléfono celular, añadió.



''La información que tenemos de algunos familiares que están afuera, que han tenido contacto por mensaje telefónico... la situación es tensa'', relató Cottin.



''Hubo un problema de hambre y de sed, y nosotros pedimos a las autoridades que se subsanara eso'', añadió.



Saldivia afirmó que varios cientos de personas, entre ellas parientes de los rehenes, se congregaron en las afueras del banco la noche del lunes.



Los captores exigen una ambulancia para salir del lugar con varios rehenes, una demanda que ha sido rechazada por las autoridades, agregó.



Algunos de los rehenes fueron vistos en las ventanas del edificio a primeras horas del martes pidiendo a las autoridades que proporcionaran la ambulancia y restablecieran el servicio de agua, que fue interrumpido.



Rivero añadió que ''estamos trasladando un quirófano móvil para fortalecer la capacidad de atención médica'' del poblado.



El número de menores al interior se cree que serían tres o cuatro, dijo el jefe de emergencias, aunque el ejecutivo bancario mencionó solo dos.



Cámaras de seguridad capturaron imágenes hasta que los pistoleros aparentemente las desactivaron. El vídeo fue entregado a las autoridades, dijo Cottin.



Indicó que entre los rehenes habría seis empleados bancarios y el resto clientes.



El gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, llamó a la calma ''para que no haya ninguna agresión y se rescaten con vida a los rehenes''.



En cuanto a los pistoleros, Manuitt dijo a la televisión estatal que a las autoridades les parece que ''no tienen mucha experiencia por el tipo de armas que portan, por la conducta''. Agregó que se están analizando los vídeos y que las autoridades creen que los sujetos están conectados a una banda criminal en la zona.