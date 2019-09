Pistoleros huyen con cinco rehenes en Venezuela

29 Enero 2008 |

1:19 p.m. |

AP



Los pistoleros que retuvieron por más de 24 horas a 30 rehenes en un banco de esta ciudad, emprendieron la huida el martes en una ambulancia con cinco de los cautivos como escudos humanos, tras llegar a un acuerdo con las autoridades.



Los cuatro hombres armados llegaron a un acuerdo con cinco de sus rehenes, quienes aceptaron ir voluntariamente con ellos en la ambulancia, declaró el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt. Indicó que las autoridades no les iban a seguir.



Tanto los pistoleros como los rehenes cubrieron sus rostros con bolsas y carpetas de papel, al abandonar el edificio en que permanecieron encerrados desde el mediodía del lunes.



El acuerdo permitió a una mujer embarazada y varios niños, entre otros rehenes, ser liberados, se informó.



No estuvo inmediatamente claro cuántos rehenes fueron liberados puesto que parientes se volcaron masivamente a las puertas del banco y algunos de los rehenes fueron traslados de seguida en ambulancias.



''Ellos acordaron con los rehenes dónde los iban a liberar, esperamos que cumplan con lo acordado'', indicó Manuitt.



''No hay heridos, creo que está fue la mejor salida que se encontró a está crisis. Ellos amenazaron con empezar con matar a los rehenes en 20 minutos y por eso se les permitió salir a un lugar desconocido hacia el occidente del país'', agregó el gobernador.



Uno de los rehenes golpeó y rompió ventana

En ese momento de desesperación uno de los rehenes golpeó y rompió una ventana y obligó a reporteros y policías a refugiarse detrás de los vehículos al pensar que se había tratado de un disparo.



La policía comenzó a negociar con los pistoleros por teléfono móvil, pero tras agotarse las baterías, las autoridades les enviaron radios de dos bandas para mantener las comunicaciones, se informó.



Las personas que se encontraban en banco fueron retenidas poco antes del mediodía del lunes cuando los delincuentes fueron sorprendidos por un policía uniformado que ingresó para usar un cajero automático, reportó Amanda Saldivia, periodista de la radioemisora local Guaraná Radio FM.



En la noche del lunes los pistoleros aceptaron un paquete de pañales y una botella de alimento para el bebé, dijo Saldivia.



Los rehenes recibieron permiso para llamar a sus familias por teléfono celular durante su cautiverio.



Algunos de los rehenes fueron vistos en las ventanas del edificio a primeras horas del martes pidiendo a las autoridades que proporcionaran la ambulancia y restablecieran el servicio de agua, que fue interrumpido.



Cámaras de seguridad capturaron imágenes hasta que los pistoleros aparentemente las desactivaron.



En cuanto a los pistoleros, Manuitt dijo a la televisión estatal que a las autoridades les parece que ''no tienen mucha experiencia por el tipo de armas que portan, por la conducta''. Agregó que las autoridades creen que los sujetos estaban conectados a una banda criminal en la zona.