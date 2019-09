Culmina pesadilla de rehenes de banco venezolano

Los pistoleros que retuvieron por más de 24 horas a unos 30 rehenes en un banco de esta ciudad, fueron capturados poco después de huir el martes en una ambulancia con cinco de los cautivos como escudos humanos.



Los cinco rehenes fueron liberados y los cuatro asaltantes arrestados poco después de entregar sus armas tras ser interceptados en una carretera del oriente del país, confirmó el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt.



''Con alegría le digo al país que ha concluido esta pesadilla'', agregó el gobernador.



Los plagiarios primero liberaron a tres rehenes de los últimos cinco cautivos y continuaron negociando con la policía antes de entregar a los dos restantes.



Después entregaron sus armas y una granada y se les ordenó arrojarse al suelo para ser esposados por la policía, dijo Manuitt. La búsqueda terminó menos de dos horas después que los pistoleros huyeron del banco en la ambulancia en virtud de un acuerdo negociado con la policía.



Los últimos cinco rehenes habían aceptado ir voluntariamente con los asaltantes en la ambulancia, como parte de un acuerdo con las autoridades.



Tanto los pistoleros como los rehenes cubrieron sus rostros con bolsas y carpetas de papel, al abandonar el edificio en que permanecieron encerrados desde el mediodía del lunes, pero el gobernador antes de la captura acotó que los cuatro hombres armados estaban plenamente identificados.



Entre las personas que retuvieron en la filial bancaria estaban una mujer embarazada y varios niños.



Los captores habían exigido desde un principio una ambulancia para escapar con algunos rehenes, pero las autoridades rechazaron la petición hasta que se percataron que los atracadores habían ''estado consumiendo drogas''.



Eso hizo la ''situación muy volátil, sobre todo cuando comenzaron a amenazar con matar a todos'', declaró Manuitt.



Contrario a la versión de las autoridades, Juan Carlos Gil, un rehén de 19 años, dijo que los asaltantes ''en ningún momento consumían drogas, sacaron una botellas echando broma y entonces comenzaron a (decir) vamos a brindar, pero más nada, en ningún momento consumieron alcohol''.



''Nerviosos estaban'', alterados ''al principio, (pero) luego de pasar cinco o seis horas ellos (los captores) comenzaron a bajar la guardia diciendo 'ustedes no van a morir''', relató a la AP.



''El único que ellos iban a matar era al vigilante, ellos dijeron, vamos a matar al vigilante y en lo que se produce eso, el vigilante corre y se produce el primer disparo, entonces (el guarda de seguridad) se escapó'', acotó.



No estuvo inmediatamente claro cuántos rehenes fueron liberados puesto que parientes se volcaron masivamente a las puertas del banco y algunos de los rehenes fueron traslados de seguida en ambulancias.



León Enrique Cottin, presidente del Banco Provincial, del grupo español Bilbao Vizcaya Argentaria, manifestó que 33 rehenes permanecían en poder de los asaltantes, pero después Manuitt precisó que los liberados fueron unas 50 personas.



''Ellos amenazaron con empezar con matar a los rehenes en 20 minutos y por eso se les permitió salir a un lugar desconocido hacia el occidente del país'', contó el gobernador.



Aunque no hay reportes de heridos, un hombre salió del banco con una mano vendada y cargando en sus brazos a una niña, poco antes de abordar una ambulancia. Y al menos una mujer fue llevada en camilla hasta una ambulancia.



Entre los rehenes figuraban una mujer con la doble nacionalidad española-venezolana y sus dos hijas, de 7 y 10 años, que tienen pasaporte español, informó en Madrid el ministerio del Exterior de España.



La policía negoció con los pistoleros por teléfono móvil, pero tras agotarse las baterías, les enviaron radios para mantener las comunicaciones, se informó.



Las personas que se encontraban en banco fueron retenidas poco antes del mediodía del lunes cuando los delincuentes fueron sorprendidos por un policía uniformado que ingresó para usar un cajero automático, reportó Amanda Saldivia, periodista de la radioemisora local Guaraná Radio FM.



Los rehenes pudieron llamar a sus familias por teléfono celular durante su cautiverio. Algunos fueron vistos en las ventanas de la sucursal pidiendo a las autoridades que proporcionaran la ambulancia y restablecieran el servicio de agua, que fue interrumpido.



Cámaras de seguridad capturaron imágenes hasta que los pistoleros aparentemente las desactivaron.