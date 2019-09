Asteroide que cayó sobre Rusia era menor a lo calculado

Un asteroide que explotó sobre Siberia hace un siglo y calcinó o derribó dos mil 072 kilómetros cuadrados, 800 millas cuadradas, de árboles, no fue tan grande como se pensaba en un principio, indicó un investigador, lo que sugiere un peligro mayor para la Tierra.



De acuerdo con simulaciones efectuadas por una super computadora por parte del físico Mark Boslough, de los Laboratorios Nacionales Sandia, el asteroide que destruyó el bosque en la región de Tunguska, en Siberia en junio de 1908 tuvo una potencia de explosión equivalente a un cuarto o un tercio del rango calculado previamente por los científicos, que lo calcularon inicialmente entre 10 y 20 megatones.



Una mejor explicación de lo que ocurrió en Tunguska permitirá hacer mejores cálculos de riesgo y decidir si se debe intentar el desvío de un asteroide o evacuar a las personas que se encuentran en su camino, agregó.



''No se sabe con certeza si este asteroide de 10 megatones pudo haber sido más dañino que el huracán Katrina'', indicó Boslough.



''Podemos pronosticar de una manera más exacta la ubicación de un impacto y el momento que puede ocurrir que como podemos hacerlo con un huracán, así que uno debe sacar a las personas del área si se encuentra por debajo de cierto nivel'', agregó.



El martes, un asteroide de por lo menos unos 244 metros, 800 pies, de longitud pasó cerca de la Tierra. Sin embargo, los científicos indicaron que no había posibilidades de sufrir un impacto.



El punto más cercano del asteroide TU 24 2007 sería de 537 mil 496 kilómetros, 334 mil millas, una distancia aproximada de 1,4 veces la distancia de la Tierra a la Luna.



Un choque real con un objeto de un tamaño similar puede ocurrir en la Tierra cada 37 mil años en promedio.



Pese a que la simulación por computadora demuestra que el asteroide de Tunguska era menor, su tamaño físico se desconoce. Eso dependería de algunos factores como velocidad, forma, qué tan denso o poroso era y de qué estaba compuesto, señaló Boslough.