Bush podría reducir alcances de retirada de soldados de Irak

El gobierno del presidente George W. Bush estudia desacelerar el retiro de soldados de Irak, o incluso detenerlo por completo, lo cual podría dar por tierra con las esperanzas de disminuir la presión sobre el ejército y la marina y reactivaría el debate sobre la presencia militar en el país.



Las posibilidades de que se desacelere la salida de soldados refleja las preocupaciones de los comandantes estadounidenses en el sentido de que la seguridad en Irak, supuestamente mejorada desde de junio a niveles inesperados luego de que Bush ordenó hace un año el envío de otras cinco brigadas, es poco firme y podría disminuir si se retira a los soldados antes de tiempo.



Una de las brigadas salió del país en diciembre y las otras cuatro lo harán en julio, dejando a un total de 15, aproximadamente 130 mil soldados, el mismo número que estaba destacado antes de que Bush mandara refuerzos.



El general David Petraeus, principal comandante estadounidense en Irak, tiene programado presentar un informe en abril ante el presidente y el Congreso, sobre posibles reducciones al número de soldados y cualquier cambio recomendable en cuanto estrategias.



Petraeus recientemente dijo que sería prudente ''dejar que las cosas se asienten un poco'', luego de que se complete la actual fase de reducción del número de soldados en julio, antes de decidir cuándo y dónde implementar la siguiente.



La mayoría demócrata en el Congreso ha presionado sin éxito a favor de terminar rápidamente con la guerra, debido en parte a la preocupación por destinar más recursos a Afganistán, donde se ha deteriorado la situación de seguridad.



La falta de disposición de Bush para continuar la retirada más allá de julio con seguridad generará más conflictos con los demócratas, quienes no apoyan la guerra, especialmente ante las elecciones federales de noviembre.



Petraeus parece en estos momentos estar inclinado a declarar una pausa en la reducción de tropas luego de julio, aunque no se ha tomado decisión alguna y hay otras cuestiones apremiantes en el Pentágono. El ejército, en particular, quiere que se reduzca el número de soldados para poder reducir de 15 a 12 meses el ciclo de destacamento de sus efectivos en el país.



Los ciclos más largos son una de las presiones que se teme puedan afectar a los soldados en Irak.