El mundo al día

29 Enero 2008

8:27 p.m. |

Siguen asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez

MÉXICO / AP

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió ayer martes que los asesinatos de mujeres continúan en la fronteriza Ciudad Juárez, uno de los casos más paradigmáticos de violencia de género en México y que muestra la “negligencia’’ de las autoridades para resolverlos.



El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, señaló que pese a la creación de comisiones y fiscalías especiales para atender los asesinatos durante el anterior gobierno, los crímenes en la ciudad fronteriza con Estados Unidos siguieron y ya suman 423 desde 1993, de los cuales sólo 89 ocurrieron entre enero de 2004 y enero de 2008.



Bush: “La fe me ayudó a superar el alcoholismo”

BALTIMORE, EU / AP

El presidente George W. Bush dijo que se apoyó en su fe para darle un vuelco completo a su vida y superar la “‘adicción’ al alcohol.” “La adicción es difícil de superar’’, dijo Bush durante un discurso en un centro de ayuda a ex prisioneros.



“Tal y como podrán recordar, yo bebí mucho en una época de mi vida’’, dijo Bush. “Yo entiendo los programas basados en la fe. Entiendo que algunas veces uno puede hallar la inspiración de un poder mayor para resolver un problema de adicción’’.



Recientemente, Bush ha comenzado a hablar con más franqueza de su pasado alcohólico. El mes pasado exhortó a unos adolescentes en proceso de recuperación a que continuaran en su lucha contra las drogas y dio como ejemplo su propia adicción. Indicó ahí que ‘’la adicción compite por los afectos de una persona ... uno se enamora del alcohol’’.



Condenan a militares chilenos por contrabando de armas

SANTIAGO DE CHILE / AP

Dos ex generales y otros tres militares fueron condenados ayer martes a penas de cinco años de presidio por contrabando de armas a Croacia en 1991 cuando ese país se enfrentaba bélicamente a sus adversarios serbios.



El juez Alejandro Solís dictó sentencia luego de dos años de investigación, que antes había estado en manos de la justicia militar y que sólo había condenado a funcionarios menores.



Solís condenó al general retirado Guillermo Letelier, quien era director de la Fábrica de Maestranzas del Ejército, y al ex general de la fuerza aérea Vicente Rodríguez a cinco años de prisión.



También condenó a tres años de presidio a los ex oficiales Ramón Pérez, Patricio Pérez y Pedro Araya. A otros tres civiles se les remitió la pena.



Guatemala adelantará una hora en abril

GUATEMALA / AP

El gobierno guatemalteco adelantará la hora oficial a partir del 30 de abril en un intento por reducir la demanda de energía eléctrica. “Ya es un hecho, se va a cambiar a finales de abril para tener horario de verano’’, dijo ayer martes a la AP el vocero presidencial Fernando Barillas.



Con la medida el Ejecutivo espera obtener un ahorro de 60 megavatios diarios entre el 30 de abril y el 30 de septiembre, cuando termine el horario especial. Guatemala tiene una demanda de energía de unos 1.300 megavatios diarios.



Coche bomba mata a iraquí, hiere a 15

MOSUL, IRAK / AP

Un ataque suicida con un coche bomba dirigido a una patrulla militar estadounidense mató a un iraquí e hirió al menos a 15 el martes en Mosul, dijeron fuentes militares y de la policía, un día después de que una bomba mató a cinco soldados norteamericanos en esta ciudad norteña.



En una base estadounidense en las afueras de Mosul, soldados norteamericanos y una guardia de honor rindieron homenaje a sus cinco camaradas, mientras sus féretros eran colocados a bordo de un avión para el viaje de regreso al país.



Secretario de OEA visitará Honduras

TEGUCIGALPA / AP

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, llegará el 30 de enero a esta capital para realizar una visita de tres días a Honduras, se informó oficialmente el lunes.



El funcionario se reunirá con el presidente Manuel Zelaya para analizar la agenda de la asamblea general de la OEA en 2009, que por primera vez se realizará en Honduras, dijo en rueda de prensa el vicecanciller Eduardo Reina.



Informó asimismo que esa decisión la adoptó la OEA en su reunión anual celebrada en 2006 en la República Dominicana.



Empiezan negociaciones en Kenia

NAIROBI / AFP

La sesión de negociaciones oficiales entre los seguidores del reelecto presidente keniano Mwai Kibaki y los de su opositor Raila Odinga empezó el martes en Nairobi en presencia del mediador Kofi Annan, en medio de una nueva ola de violencia étnico-política en el país africano. Francia-España-violencia-ETA-justicia

Detienen en Francia a mujer vinculada al ETA

PARÍS / AFP

Una española, supuestamente vinculada a la organización separatista vasca armada ETA, Ainhoa Adin Jauregui, fue detenida por la policía francesa el martes en Hendaya, en el litoral vasco (sudoeste), indicó una fuente relacionada con la investigación.