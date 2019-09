Persiste el desangramiento en Kenia

La inestable situación política en Kenia se sigue cobrando vidas y el miércoles seis cadáveres chamuscados y apuñalados fueron depositados el miércoles en una de las morgues de la capital Nairobi.



Las calles de la ciudad vivieron una noche de violencia tras la muerte de un legislador de la oposición, y aliado muy cercano del líder opositor Raila Odinga.



En tanto, la etnia kikuyu decidió lanzarse a la ofensiva tras haber sido la víctima principal de la violencia que se desencadenó hace unas semanas tras el polémico resultado de la elección presidencial. Odinga acusó al presidente Mwai Kibaki de fraude y se negó a concederle la victoria.



Otrora visto como un país pacífico en un continente explosivo, la violencia en Kenia tiene preocupada a la comunidad internacional. En la vecina Etiopía comenzaban a llegar líderes de la Unión Africana para una cumbre que comenzará el jueves en la que se estudiará la situación.



Allí, Jendayi Frazer, la comisionada principal de Estados Unidos para Africa, tildó la violencia en Kenia como una ''clara limpieza étnica'' contra los kikuyu.



La comunidad internacional quiere que Kibaki y Odinga compartan el poder para poner fin a la crisis.



El ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan está en proceso de negociaciones, pero ha indicado que por lo menos tomará un año delinear un plan que resuelva los problemas.



Gran parte de la violencia ha sido un ataque de varias tribus, incluyendo la luo de Odinga, contra los kikuyu, a la que pertenece Kibaki. La etnia kikuyu ha generado mucho resentimiento en Kenia por su dominio en la política y economía del país.



Sin embargo, los kikuyu no han quedado exentos de la pobreza en medio del boom económico del país en recientes años.



El martes la situación dio un nuevo giro sangriento, cuando hombres armados asesinaron al legislador opositor Mugabe Were, en un acto que desató nuevas explosiones de la violencia.



Al igual que las pandillas que han matado a rivales e incendiado casas en el oeste de Kenia, grupos de jóvenes armados comenzaron a reunirse en los barrios miseria capitalinos de Mathare y Kibera después del asesinato. Un testigo dijo que muchas casas estaban siendo incendiadas, otro dijo que un médico fue arrastrado fuera de su clínica y decapitado.



Desde las elecciones del 27 de diciembre, la cifra de muertos ha superado los 800.



Los kikuyu son mayoría en la población de Kenia con un 22% de la población de 38 millones.