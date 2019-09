Investigan homicidio múltiple al sur de Costa Rica

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, confirmó el hallazgo el miércoles de cinco cuerpos amarrados y con tiros de gracia en sus cabezas cerca de la frontera con Panamá en lo que calificó como un caso ''muy preocupante que pareciera un ajuste de cuentas''.



''Dado el cuadro que se nos presenta pareciera efectivamente un tema de ajuste de cuentas, pero en esto uno no sabe decir porqué razón'', manifestó Rojas a televisoras locales.



Agregó que aún no se han realizado identificaciones debido a que el equipo especializado se estará trasladando vía aérea desde la capital hasta la zona, ubicada en un punto entre San Vito y Ciudad Neilly, a unos 280 kilómetros al sur del país y cerca del puesto fronterizo de Paso Canoas.



''Son cinco hombres de tez morena que se encontraban en un lote utilizado como basurero. Están amordazados y al menos tres presentan impactos de bala en sus cabezas. Aún no tenemos claridad porque estamos ingresando al sitio pero no son cuerpos en descomposición, por lo que pudo haber sucedido hace poco tiempo'', detalló Rojas.



Añadió que se trata de un caso ''muy preocupante de homicidio múltiple'' por lo que trasladarán forenses y equipos de laboratorio e investigación ''para atender esta escena con toda la delicadeza que requiere semejante caso de homicidio múltiple''.



Rojas reconoció que la zona ha destacado por presentar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, con participación tanto de costarricenses, panameños, colombianos y de otras nacionalidades.



Incluso adelantó que investigarán si existe alguna relación de este caso con otro que se presentó en Nicaragua hace dos días. ''Fueron dos cuerpos también con disparos lanzados en un basurero en Nicaragua y, por el escenario, podrían tener relación. Allá parecen ser extranjeros pero la investigación apenas inicia, todo esto es informal y muy preliminar'', señaló el jefe policial.