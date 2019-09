Nicaragua denunciará en ONU incursiones de Colombia a sus aguas

El canciller Samuel Santos informó el miércoles que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, el supuesto desacato de Colombia a un fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre límites marítimos.



Santos dijo que viajará el sábado a Nueva York para después entregarle al secretario general de la ONU Ban Ki-moon una copia del dictamen de la Corte ignorado por Colombia que amenaza la integridad y soberanía de su país al patrullas con barcos de guerra esas aguas.



El canciller dijo que también presentará la denuncia ante gobiernos vecinos, europeos y distintos organismos internacionales, por instrucciones del presidente Daniel Ortega.



El gobernante dijo el martes en la noche que con esa actitud, Colombia demuestra ''su desprecio por el derecho internacional''.



Pese los reclamos nicaragüenses, el fallo de La Haya no definió aún la frontera marítima entre los dos países, pues solamente se pronunció respecto a la soberanía de Colombia sobre tres islas que el país centroamericano pretendía, pero pende de examinar la situación de varios atolones y de la división de las aguas.



Ortega: Fallo ha sido bien claro

Pero Ortega afirmó que ''el fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido bien claro y ellos, las autoridades colombianas, no permiten que nuestros pescadores pesquen en aguas que pertenecen a Nicaragua, y ya lo dijo la Corte Internacional''.



Agregó que Colombia patrulla con fragatas esas aguas en un acto que consideró una ''bravuconería''.



Mauricio Herdocia, agente nicaragüense ante La Haya en el caso con Colombia, dijo al canal 12 de la televisión local que Colombia debe retirarse del meridiano 82 que son aguas nicaragüenses de su zona económica exclusiva y de su plataforma continental.



Agregó que ese meridiano en el que Colombia ''ha puesto prácticamente una muralla, fue destruido'' por el fallo de la Corte y ese país ''debe retirarse de inmediato'' del mismo.



El diputado liberal Maximino Rodríguez, quien fue comandante de la guerrilla contrarrevolucionaria financiada por Estados Unidos para derrocar el gobierno guerrillero de Ortega en los 1980, expresó que Colombia debería acatar el fallo de La Haya.



Si no lo hace, ''sería el eslabón que Ortega estaría tomando con, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para atacar a Colombia. Creo que eso podría ser peligroso para la región'', agregó.