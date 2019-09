El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Mueren siamesas guatemaltecas

GUATEMALA / AP

Las siamesas guatemaltecas que nacieron el 24 de enero murieron ayer miércoles a causa de una insuficiencia cardiaca, informaron las autoridades del hospital donde estaban internadas. ‘’Murieron. Era lo que esperábamos, su corazón era demasiado primitivo para sobrevivir’’, dijo a la AP el director del Hospital Roosevelt, Gustavo Batres. El equipo médico decidió que no resistirían una operación para separarlas debido a que sus corazones no terminaron de formarse. María Esperanza y Brenda Esperanza nacieron unidas por el tórax y compartían el hígado y las arterias y venas de sus corazones. El estado de las menores era sumamente delicado porque sus corazones fallaban, dijo Batres. La madre de las niñas, Josefina Mash, dijo a periodistas que dejaría en ‘’manos de Dios’’ el futuro de sus hijas. Mash, una mujer de escasos recursos tiene ya tres hijos.



Riegan cenizas de Gandhi en mar Arábigo

MUMBAI, INDIA / AP

India conmemoró ayer, miércoles, el 60 aniversario del asesinato Mohandas K. Gandhi, con una ceremonia en la que su biznieta dispersó las cenizas del icono de la paz en el mar Arábigo. Ghandi, quien lideró el movimiento de emancipación indio del imperio británico, aún es venerado por ser la conciencia moral de la nación. Su retrato sonriente cuelga de diversas partes en todo el país y su rostro decora los billetes.



Para homenajear a Ghandi, sus partidarios portaron sus cenizas a través de las costas de Mumbai hasta la costa. Unas 300 personas, incluyendo niños y ancianos, miraban cómo los descendientes del líder indio se montaron en una embarcación decorada para tirar las cenizas mar adentro.



Opositora denuncia acuerdo de Argentina con EU

BUENOS AIRES / AP

La ex candidata presidencial opositora Elisa Carrió denunció ayer miércoles un supuesto ‘’acuerdo’’ entre los gobiernos argentino y estadounidense ‘’para esconder y que no salga a la luz’’ el destino de los 800,000 dólares que la Aduana local secuestró al empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson en agosto pasado.



En declaraciones a Radio América, Carrió dijo también que la Cancillería argentina ‘’perdió el respeto’’ a las embajadas extranjeras en Buenos Aires, al involucrarlas en una denuncia judicial por irregularidades cometidas por sus diplomáticos, al importar ilegalmente costosos automóviles, luego vendidos en el mercado local.



EU entrega presunto narcotraficante a México

BROWNSVILLE, TEXAS / AP

Las autoridades de Estados Unidos entregaron a la Policía mexicana a un hombre acusado de delincuencia organizada y de narcotráfico en México. Roberto Orozco Fernández, apodado ‘’El Che’’, portaba un chaleco blindado cuando agentes del Servicio de Inmigración y Aduana o ICE lo escoltaron con un fuerte dispositivo de seguridad para transferirlo a los policías mexicanos que lo esperaban en un puente internacional de Brownsville, Texas, informó el diario The Brownsville Herald en su edición del miércoles.



Ecuador insistirá a EU en trámites de extradiciones

QUITO / AP

El gobierno ecuatoriano conformó una comisión interinstitucional para conseguir la extradición de 14 personas desde Estados Unidos, atrasadas por dificultades en el cumplimiento de los requisitos para que sean tramitadas. El fiscal general Washington, Pesántez, hizo el anuncio ayer miércoles a la prensa después de una cita con la embajadora estadounidense Linda Jewell, a quien le pidió que ‘’ayude, que colabore en la extradición’’ de estos sospechosos. Indicó que ‘’le he presentado una lista de 14 personas’’, entre las que están varios ex banqueros acusados de peculado y delitos bancarios, como los hermanos Roberto y William Isaías, Arturo Quiroz, Carlos Hidalgo, Leonidas Ortega, y el ex ministro de Economía Jorge Gallardo..



Torrijos viaja a EU y tomará días de descanso

PANAMA / AP

El presidente Martín Torrijos viajó ayer miércoles a Nueva York y sostendrá reuniones en sede de la Organización de las Naciones Unidas para luego tomar unos días de descanso.



La Presidencia informó el miércoles en un comunicado que el mandatario viajó a Estados Unidos en un vuelo comercial y estará de vuelta a Panamá el 6 de febrero. Agregó que Torrijos participará en diversos eventos en la sede de las Naciones Unidas, y, posteriormente, tomará unos días de descanso junto a su familia.



Paceños sufren por drástico racionamiento de agua

LA PAZ / AP

Casi la mitad de la población de esta ciudad seguía sometida el miércoles a drásticos racionamientos de agua desde el sábado por la rotura de una cañería de alta presión, mientras la empresa proveedora dijo que reparar la avería provisionalmente tardará diez días.



El gerente de Epsas, Víctor Hugo Rico, anunció que cuadrillas de obreros comenzaron el miércoles a reponer la tubería dañada por un deslizamiento de tierra producto de las intensas lluvias que afectan a gran parte del territorio boliviano.



La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), la segunda compañía ‘’refundada’’ por el presidente Evo Morales hace casi un año, era blanco de críticas de vecinos. La compañía que ahora es pública, fue creada por el gobierno tras la salida de la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux debido a protestas de vecinos de la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, que la acusaron de incumplir compromisos para ampliar el servicio.