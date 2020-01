Obama acorta ventaja de Clinton

WASHINGTON / AP

Barack Obama y la senadora Hillary Rodham Clinton realizaban campaña en el medio-oeste de Estados Unidos, tratando de obtener ventaja en una reñida contienda por la nominación del Partido Demócrata; mientras el republicano John McCain buscaba convencer a los conservadores del noreste del país de sus credenciales, previo a las pujas electorales del ‘’súper martes’’ que podrían conquistarle la nominación de su partido.



En la disputa entre un hombre negro y una mujer blanca por la nominación del Partido Demócrata, Obama parecía acercarse a Clinton, previo a las 22 primarias y asambleas electorales del 5 de febrero, según encuestas a nivel nacional. Obama ha conseguido una serie de respaldos de gran importancia, y obtuvo una abrumadora victoria frente a Clinton en las primarias en Carolina del Sur, a fines de enero.



En un programa de la cadena de televisión ABC, Clinton dijo que estaba dispuesta a obligar a inscribir ‘’de manera automática’’ a trabajadores que se niegan a pagar programas de seguro de salud, a fin de proteger a todos.



Clinton criticó a Obama por proponer un plan de salud que no requiere cobertura universal.



La senadora por Nueva York dijo que las medidas coercitivas sólo serán aplicadas a trabajadores que pueden pagar seguros de salud, pero se niegan a hacerlo, causando presiones indebidas en hospitales y en salas de emergencia. Con sus propuestas de subsidios, señaló, el cuidado de la salud ‘’será asequible para todos’’.



Clinton realizaba el domingo campaña en Misurí y en Minneapolis. Obama tenía programado un acto en Wilmington, Delaware, en tanto su esposa, Michelle, la famosa animadora de televisión Oprah Winfrey, y Caroline Kennedy, hija del asesinado presidente John F. Kennedy, participaban en un acto en Los Ángeles, California.



El senador McCain realizó una gira por Connecticut, y el ex gobernador por Massachusetts Mitt Romney se proponía viajar a Glen Ellyn, Illinois, y a Maryland Heights, un suburbio de Saint Louis. El ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, concentraba su campaña en el sur, y se aprestaba a participar en actos públicos en Georgia y en Tenesí.



Sugieren a Huckabee abandone contienda

Romney sugirió a Huckabee que abandone la contienda. Huckabee calificó la propuesta de Romney de ‘’absurda’’, pues falta designar la mayoría de los delegados que nombrarán al candidato presidencial republicano.



‘’Tengo una opinión diferente’’, declaró Huckabee a la cadena de televisión CNN. ‘’Creo que ha llegado para Mitt Romney el momento de renunciar’’ a la puja por la nominación presidencial.