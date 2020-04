EEUU admite muerte accidental de 9 civiles iraquíes

El mando militar estadounidense dijo este lunes que mató accidentalmente a nueve civiles iraquíes durante una operación contra al-Qaida en Irak al sur de Bagdad.



Entre tanto, cazas turcos bombardearon presuntos escondites de rebeldes kurdos al norte de Irak, dijo un alto funcionario kurdo. No se informó de víctimas.



La matanza de civiles se produjo el sábado cerca de Iskandariya, a 50 kilómetros al sur de la capital iraquí, dijo el teniente de navío Patrick Evans.



Otros tres civiles, heridos, fueron transportados a hospitales militares estadounidenses en las cercanías, dijo Evans.



Evans no ofreció detalles sobre las circunstancias en que murieron los civiles, pero dijo que las muertes ocurrieron cuando soldados estadounidenses perseguían en la zona a milicianos de la organización al-Qaida en Irak.



La policía iraquí dijo que las víctimas, entre ellas dos mujeres, se hallaban en dos viviendas en la aldea de Tal al-Samar, que fue bombardeada por aviones estadounidenses en las últimas horas del sábado. Todos los muertos pertenecían a la tribu al-Ghrir, dijo un funcionario que pidió no ser identificado pues no tiene permiso para hablar con medios de prensa. La tribu está integrada por miembros de la congregación religiosa suní.



Evans añadió que poco después del incidente, oficiales estadounidenses se reunieron con un jeque musulmán que representa a lugareños.



Muere Ministro de Relaciones Exteriores

Por otra parte, la policía iraquí dijo que al menos cinco iraquíes murieron este lunes en ataques separados, entre ellos un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores asesinado cuando hombres armados dispararon contra su automóvil en la urbanización de Mansur, al oeste de Bagdad.



Hombres armados que viajaban en dos automóviles mataron a Walid Haithem, agregado de la cancillería iraquí, dijo la policía.



Otros dos policías murieron al estallar una bomba al costado de un camino al paso de su patrulla en el área de Azamiya, en Bagdad. Y hombres armados abrieron fuego contra un autobús al este de Bakuba, matando a dos pasajeros, dijo la policía.



Equivocación de más muertes

El incidente del sábado fue el caso de equivocación de identidad que más muertos ha dejado en los últimos meses.



En noviembre, el líder de uno de los llamados ''Consejos Despertar'' dijo que decenas de sus combatientes fueron muertos por soldados estadounidenses durante un enfrentamiento de 12 horas al norte de Bagdad. Los consejos están formados por miembros de tribus aliadas con las fuerzas estadounidenses para erradicar a al-Qaida de sus comunidades.



El líder, Mansur Abid Salim del Consejo Despertar de Taji, dijo que los soldados estadounidenses confundieron a sus hombres con milicianos. El mando de Estados Unidos admitió la muerte de 25 hombres, pero dijo que eran insurgentes operando ''en el área objetivo'' donde se creía que había miembros de al-Qaida ocultos.