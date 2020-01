"Compra de Yahoo crearía fuerte competencia para Google"

La propuesta compra por Microsoft Corp. de Yahoo Inc. la establecería como ''un fuerte competidor'' contra Google Inc., dijo el lunes el jefe ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer.



Hablando a un grupo de analistas en Nueva York, Ballmer dijo que la adquisición de Yahoo _ por 42.000 millones de dólares _ aumentaría la competencia, en lugar de eliminarla, en los mercados de anuncios comerciales y búsquedas en la internet.



''Google tiene claramente una posición dominante. Ellos tienen aproximadamente 75% de las búsquedas pagadas en el mundo'', dijo Ballmer. ''Nosotros pensamos que esta propuesta mejorará la competencia. Cualquier otra cosa sería menos buena desde ese punto de vista''.



El domingo, Google Inc. advirtió que Microsoft Corp. podría usar su propuesta adquisición de Yahoo Inc. para ganar control ilegal sobre la internet, revelando su incomodidad acerca de la fusión de sus dos principales rivales.



La oposición de Google al propuesto acuerdo no es sorpresiva, dado que Microsoft considera Yahoo como un arma crucial en su batalla para ganar terreno ante Google en los crecientes mercados de búsquedas y anuncios en la web.



Oferta hostil



''La oferta hostil de Microsoft por Yahoo es preocupante'', dijo David Drummond, principal funcionario legal de Google. ''Es más que una simple transacción financiera, una compañía adquiriendo otra. Se trata de preservar los principios subyacentes de la internet: Apertura e innovación''.



Yahoo hasta ahora ha tenido muy poco que decir, excepto que su junta directiva examinará cuidadosamente la oferta de Microsoft por 42 mil millones de dólares_ un proceso que ''puede tomar un buen tiempo'', de acuerdo con un mensaje colocado en el sitio web de la compañía.



Igualmente el lunes, el principal ejecutivo financiero de Microsoft, Chris Liddell, dijo que espera que el acuerdo con Yahoo sea concluido para finales del año.



Las acciones de Yahoo subieron 77 centavos _ 2,7% _ hasta 29,15 dólares en las transacciones de la mañana en la Bolsa de Valores de Nueva York, mientras que las de Microsoft ganaron 5 centavos, hasta 30,50 dólares. Las acciones de Google cayeron 10,27 dólares _ 2% _ hasta 505,63 dólares.