Multitudinarias marchas anti FARC en toda Colombia

Miles de colombianos vestidos de blanco y con pancartas contra la guerrilla de las FARC marcharon el lunes en el país convocados por jóvenes a través de internet bajo la consigna ''No más secuestros. No más mentiras. No más muertes. No más FARC''.



La manifestación callejera contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, empezó a gestarse hace exactamente un mes en el sitio de internet Facebook, y se hizo extensiva a varias otras ciudades del mundo, como solidaridad con Colombia y en demanda de la liberación de secuestrados por la guerrilla.



Los convocantes en internet dijeron que unas 100 mil personas de 165 ciudades en los cinco continentes dijeron que iban a participar de la iniciativa.



De acuerdo con informes preliminares, en la jornada hubo marchas en Caracas, Buenos Aires, Lima y otras ciudades latinoamericanas, y en urbes europeas.



Sin embargo, familiares de los secuestrados por las FARC en Bogotá se concentraron en iglesias, en lugar de participar en las marchas, aduciendo que preferían para rezar por sus seres queridos.



''No creo que odiando a los actores armados vamos a conseguir paz en el país'', dijo Aida Alzate, una estudiante de 21 años, cuyo tío Norbey Alzate, está secuestrado desde hace tres años en Urabá una región del noroeste colombiano.



''El país necesita paz, necesita diálogo y no necesita más polarización, ni más muertos'', señaló Alzate a los reporteros en una iglesia del centro de Bogotá donde se congregaron parientes de rehenes y más de un millar de personas.



El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, indicó a los periodistas en la céntrica Plaza de Bolívar que sólo en la capital estimaban que al menos medio millón de personas habrían respondido a la convocatoria a lo largo de la jornada.



Las FARC ''tienden a hacerse las sordas y las ciegas...(pero) yo no descarto que algunos líderes de las FARC alcancen a sopesar, a raíz de esta marcha, un cambio muy fuerte de su actitud'', dijo Antanas Mockus, ex alcalde bogotano y un activista.



Las principales avenidas de Bogotá se congestionaron con personas de camisetas blancas, globos y banderas de Colombia que gritaban ''¡Libertad, libertad!'' y ''¡No más FARC, no más FARC!''.



Televisoras locales transmitían escenas similares en otras ciudades del país.



Actos a favor de la paz y por el intercambio humanitario de rehenes por guerrilleros presos llegaron incluso a poblados que han sido bastiones de los insurgentes. En San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, a 280 kilómetros al sur de Bogotá, unas 200 personas se congregaron temprano en la plaza del pueblo para pedir paz y el fin del secuestro, dijo telefónicamente el alcalde de la ciudad, Hernán Cortez.