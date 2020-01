Ultimos actos de campaña previo al "super martes" de EEUU

A un día de las primarias del ''super martes'', John McCain y Mitt Romney competían para demostrar quién de los dos era más conservador, mientras Barack Obama y Hillary Rodham Clinton disputaban una reñida contienda en el noreste del país.



En el bando republicano, Romney, un ex gobernador de Massachusetts, manifestó a los votantes en una serie de viajes que realizó de costa a costa del país que los republicanos le decían: ''No queremos al senador McCain; queremos a un conservador''.



McCain, senador de Arizona, supera a Romney en las encuestas nacionales y ha conseguido importantes apoyos después de dos victorias consecutivas en Carolina del Sur y Florida.



Dudas sobre McCain

Sin embargo, algunos conservadores tienen dudas sobre McCain, quien ha apoyado una iniciativa para que los inmigrantes ilegales puedan obtener la ciudadanía estadounidense, y se ha opuesto a los recortes impositivos del presidente George W. Bush, aunque ahora favorece hacerlos permanentes.



En un acto realizado en Boston, McCain defendió sus credenciales republicanos, pero reiteró que no dudará en acercarse a los demócratas.



''Como presidente de Estados Unidos, preservaré mis credenciales republicanas conservadoras, pero trabajaré junto a quienes estén del otro lado por el bien de este país'', sostuvo McCain.



Del lado demócrata, Obama y Clinton planeaban visitar Connecticut y Massachusetts en el noreste del país, una región donde se eligen numerosos delegados para las convenciones nacionales que designarán a los candidatos presidenciales.



Clinton tomó pausa

Clinton se tomó una pausa con los actos de campaña y apareció en el canal de televisión CBS. Preveía también una entrevista de una hora que será televisada en el canal Hallmark.



Aunque por lo general evita los resultados de las encuestas, Romney mencionó un sondeo que lo mostraba como líder en California, y otro que dijo confirmaba que estaba a la par de McCain en Georgia.



''Es una disputa muy reñida. Mucha gente dijo que va a ser muy fácil para el senador McCain. ¿Pero saben lo que está sucediendo? En todo el país, los conservadores se han unido y dicen, ¿sabe qué? No queremos al senador McCain; queremos a un conservador'', expresó Romney en el centro de Nashville.



Hasta ahora se han realizado elecciones primarias y consejos vecinales en algunos estados, entre ellos Iowa, Nueva Hampshire, Carolina del Sur y Florida. Pero el martes, se realizará la votación interna en la mayor parte del país, en 22 estados.