Clamor al mundocontra las FARC

BOGOTÁ / AFP



Multitudinarias manifestaciones contra la guerrilla de las FARC se realizaron ayer lunes en Colombia, mientras que en unas 125 ciudades en el exterior miles de colombianos reclamaron el cese de las acciones violentas de ese grupo contra los civiles y la liberación de los secuestrados.



“¡Libertad, libertad!, No más FARC, No más secuestros”, corearon cientos de miles de personas que se volcaron a las calles de 40 ciudades colombianas, que prácticamente se paralizó al mediodía, como habían previsto los jóvenes que organizaron la protesta a través de Internet y que pidieron que no sea capitalizada por ninguna organización política.



“Siento la pena de los familiares que tienen secuestrados pudriéndose vilmente en la selva (...), y quiero que todas las naciones del mundo se den cuenta que las FARC no son Colombia”, dijo a la AFP Myriam Forero, una jubilada del Poder Judicial que participó de una de las protestas en Bogotá.



En Bogotá las marchas arrancaron desde diversos puntos de la capital y desembocaron en la Plaza de Bolívar, en el corazón histórico de la ciudad, colmada por miles de personas con camisetas blancas.





Ríos humanos de color blanco

Las congregaciones también formaron ríos humanos de color blanco en Cali, Medellín, Barranquilla y las principales ciudades colombianas, según imágenes de televisión.



En la plaza de Bolívar, de Bogotá, fueron colocadas más de 700 sillas vacías en representación de los secuestrados que se estima tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



De ese total, la guerrilla ha declarado como “canjeables” a un grupo de al menos 43, que propone intercambiar por unos 500 rebeldes presos, y para ello exige que el presidente Álvaro Uribe desmilitarice 800 km2 en el suroeste del país, lo que rechaza el gobierno.



De ese grupo hace parte la colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres estadounidenses contratistas antidrogas del Departamento de Estado y decenas de políticos, militares y policías, algunos de ellos cautivos desde hace diez años.





Familiares de rehenes se abstienen

Las familias de los rehenes decidieron no participar de la protesta por temor a represalias de las FARC y optaron por congregarse en un templo católico para orar por la libertad de sus seres queridos.



En cambio si participó de la manifestación la política Clara Rojas, liberada el diez de enero por las FARC junto con la ex congresista Consuelo González, quien la calificó como “un hecho histórico”.



Rojas, emocionada, pidió a las FARC que “escuchen este mensaje que les está enviando Colombia, es todo el pueblo que les pide que por favor escuchen y reflexionen”.



Los familiares de tres rehenes, los ex congresistas Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán, partieron ayer lunes a Caracas tras el anuncio de las FARC de que los entregarán en un gesto unilateral hacia el presidente Hugo Chávez, debido a su precario estado de salud.



El mandatario venezolano y la senadora colombiana opositora Piedad Córdoba, que actuaron hasta noviembre como mediadores para buscar el canje, fueron blanco del rechazo de los manifestantes, algunos de los cuales portaban pancartas y gritaban consignas en su contra.



Desde la ciudad de Valledupar (norte), Uribe agradeció la masiva participación. “Hacemos llegar nuestra voz de gratitud a los colombianos residentes en tantos países del mundo que hoy se han unido con nosotros en esta jornada contra el secuestro y contra el crimen”, dijo.



Las marchas empezaron el domingo con congregaciones en Australia y Japón, que se replicaron ayer en Europa y América.



En Londres más de 3,000 personas se manifestaron en la plaza Trafalgar bajo el lema de “Stop the FARC”.



En Caracas una pizarra humana conformada por 810 personas desplegó la frase “No más FARC”.



En Lima, el presidente peruano Alan García encabezó la manifestación, mientras que en Montevideo el acto contó con la participación de varios de los futbolistas y el director técnico de la selección de fútbol de Colombia.