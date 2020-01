“Manipulación grotesca de gobierno colombiano”

PARIS / AFP



De “manipulación grotesca” calificó ayer lunes Astrid, la hermana de la rehén franco-colombiana, Ingrid Betancourt, la marcha convocada a nivel internacional contra la guerrilla colombiana de las FARC, que tachó directamente de “marcha del gobierno colombiano”.



“Manipulación porque se fundó en la indignación que sintieron todos los colombianos frente a los secuestros, a los testimonios de Clara (Rojas) y Consuelo (González), y a la pruebas de supervivencias”, dijo Astrid Betancourt en rueda de prensa. “Si había que llamar a una movilización, era en torno a soluciones para que la liberación tuviera lugar, y no por un recurso a la fuerza y para justificar una política de negación del diálogo de parte del gobierno colombiano”, explicó.



La hermana de la ex candidata presidencial colombiana, secuestrada por las FARC desde febrero de 2002, insistió en rechazar la convocatoria lanzada en más de cien ciudades del mundo para manifestar contra las FARC.



“No se trata de una marcha por la paz ni por la liberación de los rehenes, esto es lo que queremos denunciar hoy”, sostuvo.



Unas 200 personas participaron ayer lunes en la manifestación convocada en París, en la que estuvo presente el embajador de Colombia en Francia, Fernando Cepeda Ulloa.



La hermana de Ingrid Betancourt también dio a conocer una carta abierta de los familiares de prisioneros y rehenes de la guerrilla, y de los que han muerto en acciones de violencia, bajo el título “No en nuestro nombre, no en nombre de los nuestros”.



“Les pedimos no movilizarse hoy, en todo caso no en nuestro nombre, no en nombre de los nuestros, si esta movilización es en favor de la polarización y la guerra”, afirma la misiva.