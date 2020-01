Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

04 Febrero 2008 |

8:16 p.m. |

END

Se suspende juicio a Fujimori; testigo se niega a declarar

LIMA / AP

Un ex miembro de un escuadrón de la muerte del ejército se negó ayer lunes a brindar su testimonio en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, lo que obligó a la suspensión de la audiencia. Fernando Lecca, ex agente del denominado grupo Colina, dijo que guardaría silencio, y aunque la corte lo conminó a reconsiderar su decisión advirtiéndole que estaría incurriendo en el delito de obstrucción de la justicia, el testigo insistió en no declarar. El grupo Colina perpetró las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por las que es procesado Fujimori desde el diez de diciembre pasado. En el primer caso, 15 personas murieron acribilladas por miembros del destacamento, y en el segundo nueve estudiantes y un profesor universitarios fueron secuestrados y luego asesinados.



Atentado al sur de Israel mata a mujer; mueren dos atacantes

DIMONA, ISRAEL / AP

Un atacante suicida se inmoló ayer lunes en la población que alberga el reactor nuclear de Israel, matando a una mujer israelí y lesionando a otras siete personas, dijeron las autoridades del Estado judío. La Policía manifestó que mató a un segundo atacante suicida antes de que detonara los explosivos que llevaba en su cinturón. Fue el primer ataque suicida en Israel en un año, y las autoridades investigaban si el atacante llegó a través de Egipto después que los milicianos palestinos derribaron la muralla fronteriza entre Gaza e Israel el mes pasado.



Alcalde español ofrece dinero a niños para que estudien

NOBLEJAS, ESPAÑA / AP

Frustrado por la alta tasa de abandono escolar, el alcalde de un poblado pequeño en España ha presentado una idea para estimular a los niños a que sigan estudiando: pagarles. Agustín Jiménez, un socialista que es alcalde del poblado agrario de Noblejas, recomendó que la municipalidad le dé a los niños 1 euro (1,5 dólares) por cada hora que se pasen leyendo en la biblioteca local. El incentivo es parte de una serie de medidas que serán debatidas por el concejo de Noblejas en marzo. Otros incluyen fondos para apartamentos, lecciones privadas y consejos a padres sobre las virtudes de mantener a sus hijos en la escuela.



General chileno acusado de violar DDHH renuncia al ejército

SANTIAGO DE CHILE / AP

Un general que ocupaba uno de los cargos más prominentes del ejército renunció ayer lunes, poco después que se revelara su participación en uno de los más atroces casos de violaciones a los derechos humanos, en los inicios de la dictadura del general Augusto Pinochet. La renuncia al ejército del general Gonzalo Santelices, jefe de la Guarnición del Ejército de Santiago, fue informada por el comandante en jefe de la institución, general Oscar Izurieta, quien interrumpió sus vacaciones para resolver la situación que afectaba al inculpado.



Ex presidenta de Banco Central demanda a gobierno hondureño

TEGUCIGALPA / AP

La ex presidenta del Banco Central, Gabriela Núñez, exigió al Estado una indemnización de 353,000 dólares por despedirla del cargo, se informó ayer lunes. “Estudiamos si la situación reúne todos los requisitos de ley”, dijo en rueda de prensa el juez de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Jorge Zelaya. Aseguró que Núñez reclama la indemnización porque aduce haber sido contratada por cuatro años. A iniciativa del presidente Manuel Zelaya, Núñez asumió el Banco Central en enero de 2006. Sin embargo, el mandatario la destituyó en enero de este año.



Mejora clima en China y reabren carretera nacional

GUANGZHOU, CHINA / AP

Una de las principales carreteras de China reabrió ayer lunes, aliviando los embotellamientos vehiculares causados por semanas de tormentas de nieve y hielo que vararon a millones de personas y obstaculizaron el suministro de alimentos y combustibles. En momentos que la crisis parecía acercarse a su fin, los medios estatales publicaron declaraciones de funcionarios que minimizaban el impacto económico y alentaron un alza en los mercados de acciones. La Administración Meteorológica de China, mientras tanto, vaticinó precipitaciones y aguanieve en algunas áreas hasta hoy martes, pero señaló que el tiempo se despejará a tiempo para el Año Nuevo Lunar, que se celebra el jueves.



Ordenan liberar a diez sospechosos de terrorismo en España

MADRID / AP

Las autoridades judiciales ordenaron liberar a diez sospechosos enjuiciados por su presunta participación en una conjura de terroristas islámicos para atacar el edificio de la Audiencia Nacional de España con un camión cargado de explosivos. Varios de ellos, sin embargo, permanecerán detenidos por otros casos. La orden judicial tuvo lugar días antes de que se conozcan los veredictos y las sentencias del juicio, que comenzó en octubre y finalizó el mes pasado. La liberación señala que los diez acusados de colaborar con un grupo terrorista podrían ser absueltos o ya han cumplido más de la mitad de sus posibles condenas.



Deslizamientos matan a nueve personas en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO / AP

Lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de lodo que mataron por lo menos a nueve personas la madrugada del domingo, cerca de Río de Janeiro, indicaron las autoridades. Tres niños estaban entre las víctimas después de que casas y caminos fueron arrasados por el aluvión de lodo en la región de Petrópolis, a las afueras de Río de Janeiro, indicaron el domingo las autoridades y la agencia oficial de noticias del gobierno brasileño, Agencia Brasil.