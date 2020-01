Padres arrojan a bebita al vacío, para salvarla de incendio

Atrapados por el humo, los padres de una bebita de nueve meses enfrentaron un dilema espantoso: si la arrojaban por una ventana ¿sería atrapada cuatro pisos más abajo?



La decisión fue la correcta. Onur cayó en los brazos de un policía que había abajo. Los padres también lograron sobrevivir, aunque la madre continuaba en el hospital el martes, dos días después del incendio que mató a nueve personas, entre ellas cinco niños.



El drama en un edificio del suroeste de Alemania fue capturado en una serie de fotografías del bebé en caída libre mientras un grupo de angustiados adultos observaban la escena.



En el edificio vivían inmigrantes turcos, y el primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdogan expresó el martes sus temores de que se tratara de un incendio intencional. Una niña declaró a la emisora de televisión alemana RTL que vio a un hombre prendiendo fuego a algo en el edificio.



Erdogan pidió que el incidente fuese investigado y se difundan sus resultados ''a la mayor brevedad posible''. Añadió que tenía esperanzas de que no se haya tratado de un incidente ''basado en la hostilidad hacia los extranjeros''.



El primer ministro turco dijo que un funcionario de su gobierno y cuatro policías visitarán el lugar del incendio.



También adultos saltaron de edificio en llamas

Policías y trabajadores de grupos de rescate narraron como adultos también se lanzaron desde las ventanas de sus apartamentos para salvar sus vidas, en tanto otros formaron escaleras humanas para ayudar a personas atrapadas en el interior del edificio.



Niños que se hallaban en pisos más bajos fueron tomados por obreros de cuadrillas de rescate que estaban subidos al techo de una ambulancia.



Otros residentes saltaron al vacío, y en algunos casos, no lograron caer sobre las redes de seguridad puestas por policías.



''Las escenas fueron tan terribles que algunos (de los policías) quisieron renunciar después a sus empleos'', dijo el jefe de la policía local, Wolfgang Fromm.



El incendio estalló durante celebraciones del carnaval en la ciudad. El edificio de cuatro pisos, y con una escalera de madera, rápidamente se derrumbó.



El vocero de la policía Michael Lindner dijo que no podía descartar la existencia de más víctimas entre los escombros, ''pero esperamos no encontrar más muertos''.



La policía dijo que dos familias de turcos vivían en el edificio, y que 24 personas figuraban como residentes. Se ignora inicialmente cuantas personas se hallaban en el edificio en el momento del incendio.



La vocera de la policía Simone Eisenbarth no divulgó el nombre del policía que salvó la vida a la bebita, pero dijo que se hirió al caer al suelo y golpearse la cabeza. El policía fue tratado de las lesiones en un hospital, y dado de alta.