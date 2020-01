FBI desarticula red que compraba aviones para narcotráfico

El FBI dice haber desbaratado una red que usaba casas de cambio mexicanas para enviar dinero generado por el narcotráfico desde Venezuela a un banco de Miami. El dinero era empleado en la compra de aviones para trasladar cocaína.



Un venezolano está preso en Miami, acusado de lavado de dinero, y se anticipan más arrestos pues un testigo confidencial está suministrando información invaluable al FBI, según documentos presentados en los tribunales.



Las casas de cambio se han transformado en una herramienta muy usada por los traficantes para el traspaso de dinero. Pero no es común que se compren aviones en el mercado estadounidense para ser usados en el narcotráfico.



''Esto nunca había pasado antes en gran escala'', declaró el lunes Steve Robertson, portavoz del servicio de lucha contra las drogas, DEA. ''Lo hacen para beneficiar su negocio, lo que es bastante astuto. Pero nosotros también somos astutos''.



Según un afidávit del FBI presentado en los tribunales, los traficantes envían el dinero a casas de cambio ''de confianza'', las cuales, a cambio de una comisión, lo giran a cuentas bancarias de Estados Unidos abiertas por personas que también están compradas. Una vez en Estados Unidos, el dinero es usado para adquirir aviones a ser usados en el traslado de cargamentos de cocaína.



''La principal razón de ser de estas cuentas era disimular el origen del dinero'', manifestó el agente del FBI Michael Hoenigman en la declaración jurada.



La única persona encausada hasta ahora en Miami es Pedro Benavides, un venezolano de 48 años acusado de abrir una cuenta en el Commerce Bank con el fin de lavar dinero del tráfico de drogas y facilitar la compra de aviones.



Benavides se declaró inocente el 11 de enero y permanece detenido sin derecho a fianza. Su abogado no devolvió llamadas.



El FBI afirma que Benavides admitió trabajar para una organización de tráfico de drogas con sede en Venezuela que se dedica a la compra de aviones.



En septiembre del 2006 la banda adquirió un bimotor King Air E90, que es uno de los medios ''favoritos para el transporte de cocaína desde Venezuela a Guatemala o la República Dominicana'', señala el afidávit.



El avión fue comprado legalmente en Miami y enviado a Venezuela.



Los traficantes también intentaron comprar un bimotor Cessna Conquest II, un tipo de aparato muy usado para el traslado de cocaína de Venezuela al Africa, según los documentos.



La cuenta de Benavides en el Commerce Bank estuvo mayormente inactiva desde enero del 2005 hasta mayo del 2006, en que tuvo un balance promedio de mil 500 dólares.



Súbitamente, no obstante, comenzó a recibir grandes sumas desde México y llegó a contar con más de 430 mil dólares. Posteriormente se comprobó que el dinero había sido empleado en la compra del King Air.