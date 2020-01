"Chávez no debe exportar su "revolución"

Un ministro peruano advirtió a Hugo CHávez que "se está metiendo en camisa de once varas y, lo que es peor, se está metiendo con otros países que no tienen nada que ver

El presidente venezolano Hugo Chávez no tiene derecho a exportar su ''revolución'', dijo el martes el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, al desestimar una eventual injerencia de Venezuela en Perú.



''Chávez tiene todo el derecho de actuar de cómo cree que puede ser Venezuela, con una democracia de baja intensidad, pero no tiene ningún derecho de exportar su revolución'', dijo el funcionario en entrevista con TvPerú, la televisora estatal.



Ofreció esta declaración al referirse a una eventual intromisión del gobierno venezolano en el Perú a través de la instalación de casas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), sucursales del Banco del Sur, y la apertura de la cadena televisiva Telesur, según insinuaciones de la prensa local.



Autoridades gubernamentales regionales peruanas han informado que existen al menos una treintena de casas del Alba, lo que está siendo investigado, mientras otros funcionarios han descartado que se vaya a permitir la apertura del Banco del Sur en el país, o difundir la señal de Telesur, que tiene base en Venezuela.



Se está metiendo en camisa de once varas



''El señor (Hugo) Chávez se está metiendo en 'camisa de once varas' y, lo que es peor, se está metiendo con otros países que no tienen nada que ver'', agregó Flores-Aráoz.



El Alba la conforman Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. El Banco del Sur tiene el apoyo de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y Telesur es otra iniciativa venezolana de cobertura noticiosa y cultural.



Flores-Aráoz dijo que a su parecer ''el respeto internacional es básico en la convivencia pacífica entre los pueblos'', al tiempo de desestimar la calificación de ''beligerante'' que el estado venezolano les dio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lugar del estatus de terrorista, que mantienen otras naciones, incluida Perú.



''Ellos (las FARC) no son angelitos ni soldaditos de la Guardia Suiza o del Papa. Ellos son terrucos (terroristas) y hay que tratarlos como terrucos'', aseguró el ministro.



Aunque Perú y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas amigables, son frecuentes las opiniones desde el gobierno peruano para diferenciarse del gobierno venezolano.