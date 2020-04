Firme juicio a ex presidente Calderón en Costa Rica

SAN JOSÉ / AP



El juicio al ex presidente costarricense Rafael Ángel Calderón y otros siete imputados por corrupción quedó en firme luego que un Tribunal de Apelaciones rechazó una serie de acciones presentadas por sus defensores relacionadas con las evidencias del caso.



El representante legal de Calderón, Juan Marcos Rivero, informó ayer martes a la AP que recibió las notificaciones respectivas que encausan el proceso a un debate, cuya fecha no ha sido definida, pero “quizá (sea) por mayo”.



Calderón es uno de los dos presidentes costarricenses procesados por supuestos casos de corrupción durante sus gobiernos, el otro es Miguel Ángel Rodríguez.



Rivero manifestó que las apelaciones rechazadas por el tribunal se referían a “temas puntuales”, como la admisión de algunas pruebas.



“Nosotros tenemos un gran interés en ir a juicio, ojalá sea pronto, para demostrar la realidad de las cosas”, declaró Rivero.



Calderón (1990-1994) es acusado de los delitos de peculado y corrupción agravada, relacionados al uso de un dinero prestado por el gobierno de Finlandia para comprar equipos a la Caja del Seguro Social.



Junto al ex gobernante figuran como imputados el ex presidente de la Caja, Eliseo Vargas, y Walter Reiche, director de la farmacéutica local Corporación Fischel, que actuó como intermediaria para la adquisición de los equipos.



El caso se inició en abril de 2004, cuando se informó que Vargas habitaba en una lujosa vivienda propiedad de la empresa Fischel. Unos años antes, durante su gestión como diputado, Vargas gestionó la aprobación del préstamo de Finlandia por 40 millones de dólares para comprar equipos para la Caja, que fueron adquiridos al consorcio finlandés Instrumentarium Medko Medical, representado en Costa Rica por Fischel.



No obstante, se encontró que las compras no respondieron a necesidades de la Caja, y que cerca de ocho millones de dólares se pagaron en comisiones a firmas locales, a funcionarios públicos y políticos. Calderón recibió unos 520,000 dólares, que de acuerdo con el ex mandatario fue el pago por una asesoría legal que le brindó a Reiche.



El ex gobernante cumplió prisión preventiva por un año, primero en un centro penal y luego en su domicilio. Posteriormente quedó en libertad.



El Poder Judicial costarricense, además, mantiene el proceso en otro caso que involucra al ex presidente Rodríguez (1998-2002), acusado de recibir dinero en 2001 para asegurar una licitación por 149 millones de dólares en líneas de telefonía celular.



El escándalo motivó la renuncia de Rodríguez como secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2004.